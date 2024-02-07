EGİAD ve TAİDER, aile şirketlerinin yönetimi ve devir süreçleri konusunda toplantılar düzenliyor

Tüm dünya ekonomilerinde firmaların büyük kısmını oluşturan aile şirketleri, ülke ekonomilerine büyük katkı sağlarken, EGİAD, TAİDER ile yaptığı iş birliği sonucunda bir dizi toplantılar serisi başlattı. EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, "Aile işletmeleri, bildiğiniz gibi ekonomimizin temel taşlarından birini oluşturuyor ve bu işletmelerin yönetiminde gelecek kuşaklara nasıl yer verileceği ve devir süreçlerinin nasıl yönetileceği konuları, şirketlerin en kritik meselelerinden biri" dedi.
Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Türkiye Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER) ile iş birliği çalışması başlattı. Tüm dünya ekonomilerinde firmaların büyük kısmını oluşturan aile şirketleriyle ilgili toplantılar düzenlenirken, EGİAD merkezindeki programda aile şirketleri masaya yatırıldı.
İlk toplantı, "Aile Şirketlerinde Yönetim Kurulu Yapılanması" başlığıyla gerçekleştirilirken, ikinci toplantı "Gelecek Kuşakların Yönetimde Yer Alma ve Devir Süreçleri" başlığı ile düzenlendi.
"Türkiye'de şirketlerin yüzde 95'i aile şirketlerinden oluşuyor"
TAİDER Aile İşletmeleri Derneği Başkanı Fatma Olten ve TAİDER üyelerinin de katılım gösterdiği programın açılış konuşmasını, EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer yaptı. Yelkenbiçer, çiçeği burnunda bir TAİDER üyesi olarak ilk etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, "Konumuz özellikle, aile işletmelerinin sürdürülebilirliği ve geleceği açısından son derece önemli. Aile işletmeleri, bildiğiniz gibi ekonomimizin temel taşlarından birini oluşturuyor ve bu işletmelerin yönetiminde gelecek kuşaklara nasıl yer verileceği ve devir süreçlerinin nasıl yönetileceği konuları, şirketlerin en kritik meselelerinden biri. Türkiye'de şirketlerin yüzde 95'inin aile şirketlerinden oluştuğunu düşünürsek aile şirketlerinin yönetim süreçlerinin sağlıklı yürütülmesi, gerektiğinde yönetim devrinin doğru şekilde yapılabilmesi, şirketlerin hem ekonomik değeri hem de sürdürülebilirliğini etkilediği gibi, dolaylı olarak ekonomiyi bütüncül olarak da etkilediğini söylemek mümkün" dedi.
"Panelde hem şirketlerin bugününü hem de yarınını şekillendirecek önemde"
Yelkenbiçer, "Gelecek nesillerin, işletmelerin yönetimine katılması ve sadece bir aile mirasını, geleneğini devam ettirme meselesi değil, aynı zamanda işletmelerin yenilenme ve gelişme süreçlerindeki etkinliğini ve dayanıklılığını da belirleyen önemli bir faktördür. Şirket yönetimine gelen genç kuşak gençliği ve dinamizmiyle hem yeniliği hem de bir taraftan dönüşümü temsil ediyor. Yeni kuşağın yönetimde yer alması kurumsallaşmayı hızlandırırken, yenilikçi bakış açısıyla şirketin rekabet avantajının da artmasına neden oluyor. Bu nedenle, bu paneldeki konuların hem şirketlerin bugününü hem de yarınını şekillendirecek önemde olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Aile şirketlerinde, kuşaklara devir konusunda örnekleme ve deneyimlerden de bahsedilen toplantıda konuşan Yelkenbiçer, literatürde birçok çalışma olduğuna değinerek, "Bunlara göre; planlama, hazırlık, aile içi iletişim, eğitim, yetiştirme, anlaşmazlıkları yönetme ve kurumsallaşma gibi bir dizi eylemi içeren öneriler arasında. Tabii ki her şirket farklı, her aile farklı. Doğru formül literatürdekilerden bazen çok farklı bile olabilir. Bu sebeple, deneyimlerden öğrenme ve adapte etme, kurum içi sürekli öğrenme mekanizmalarını açık tutmak genç kuşakların öncelikli görevlerinden biri olmalı" diye konuştu.
TAİDER Aile İşletmeleri Derneği Başkanı Fatma Olten de, "Ailede birlik, işletmede sürdürülebilirlik söylemiyle Türkiye'deki aile şirketlerinin nesiller boyu devamlılığına önderlik etmek misyonuyla 2012 yılında kurulmuş olup, bugün yaklaşık 300 aile şirketi ve 900 aile üyesi ile kuruluş ilkelerine bağlı olarak belirlediğimiz hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere projeler ve etkinlikler yürütmekteyiz" diye konuştu. - İZMİR
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