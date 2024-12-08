Eğitim Harcamaları 2019-2023'te 2,6 Trilyon Lira - Son Dakika
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Ekonomi

Eğitim Harcamaları 2019-2023'te 2,6 Trilyon Lira

Türkiye'de 2019-2023 döneminde eğitim harcamaları 2,6 trilyon liraya ulaştı. Devlet harcamaları %400 arttı.

08.12.2024 12:18
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Türkiye'de eğitime yönelik harcamalar 2019-2023 döneminde toplam 2,6 trilyon lira olarak gerçekleşti.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, ülkede toplam eğitim harcamaları 5 yılda kademeli olarak arttı.

Söz konusu harcama 2019'da 251 milyar 924 milyon lira, 2020'de 267 milyar 596 milyon lira olarak kayıtlara geçti. 2021'de 347 milyar 66 milyon lirayı bulan eğitim harcamaları, 2022'de 587 milyar 438 milyon liraya ulaştı. Geçen yıl ise bu alanda 1 trilyon 130 milyar 844 milyon lira harcama yapıldı. Böylece eğitime harcanan tutar 2019-2023 döneminde 4,5 katına çıkmış oldu. Anılan dönemdeki toplam harcama 2 trilyon 584 milyar 868 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde devletin eğitime yönelik harcamaları da yükseldi. Söz konusu harcamalar 2019'da 187 milyar 600 milyon lira iken yaklaşık yüzde 400 artarak geçen yıl itibarıyla 936 milyar 914 milyon liraya yükseldi. Devlet, eğitime 5 yılda toplam 2 trilyon 49 milyar 599 milyon lira ayırdı.

Hane halkının aynı döneme ilişkin eğitim harcamaları ise yaklaşık yüzde 178,4 artış göstererek, 54 milyar 70 milyon liradan 2023 itibarıyla 150 milyar 510 milyar liraya yükseldi. Hane halkı 5 yılda eğitim için toplam 427 milyar 881 milyon lira harcadı.

Öğrenci başına en çok harcama yüksek öğretimde

Bu dönemde öğrenci başına yapılan harcamalarda da artış görüldü. Yükseköğretimde 2019'da öğrenci başına 19 bin 409 lira harcamada bulunulurken, bu tutar, 2023'te 84 bin 759 liraya ulaştı.

Ortaöğretimde öğrenci başına 2019 yılında 12 bin 21 lira harcama yapılırken, 2023 itibarıyla söz konusu tutar 44 bin 558 lira oldu.

Türkiye'de 2019-2023 döneminde eğitim harcamalarının dağılımı şöyle (milyon lira):

YılToplamDevletHane halkları
2019251.924187.60054.070
2020267.596203.65054.111
2021347.066256.71377.675
2022587.438464.72291.515
20231.130.844936.914150.510
Toplam2.584.8682.049.599427.881

Kaynak: AA

Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eğitim Harcamaları 2019-2023'te 2,6 Trilyon Lira - Son Dakika

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