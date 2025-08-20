Eğitim Sektörüne Destek Sözü

Elazığ'da eğitim kurumlarıyla bir araya gelen Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, "Eğitim sektörünün güçlenmesine katkı sunuyoruz" dedi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, kentte faaliyet gösteren eğitim kurumlarını ziyaret etmeye devam ediyor. Sektör temsilcileriyle bir araya gelerek eğitim camiasının yaşadığı sorunları dinleyen Alan, çözüm noktasında gerekli girişimlerde bulunacaklarını ifade etti.

Ziyarette konuşan Başkan İdris Alan, "Maalesef vergi müfettişleri kayıtlı esnafı denetleyip ceza yazarken, hiçbir yere kayıtlı olmayan yerler rahatlıkla faaliyet göstermeye devam ediyor. Bu kabul edilemez. Valimiz, milli eğitim müdürümüz ve müfettişlerimizin bu konuda harekete geçmesini özellikle rica ediyorum" diye konuştu.

Eğitim kurumlarının finansal destek ihtiyacına da değinen Başkan Alan, özellikle küçük ve orta ölçekli eğitim girişimlerinin krediye erişimde yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, "Bu kurumlar genelde kendi çabalarıyla bir araya gelen değerli hocalarımızın emeğiyle ayakta duruyor. Ancak bu iş ciddi bir maliyet gerektiriyor. Bankalardan kredi almakta zorlandıklarını dile getirdiler. Bu konuyu TOBB nezdinde Rifat Hisarcıklıoğlu'na ileteceğim. Bankacı dostlarımızla da özel olarak görüşeceğim. Eğitim sektörünün güçlenmesine katkı sunuyoruz" şeklinde konuştu.

Ziyaretlerin sonunda Başkan Alan, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ederek kurum yöneticilerine başarı dileklerinde bulundu. Eğitim sektörünün güçlenmesi adına bu tür temasların süreceğini belirtti. - ELAZIĞ