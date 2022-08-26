Eğitimde iş birliği protokolü - Son Dakika
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Eğitimde iş birliği protokolü

26.08.2022 12:19
Eğitimde iş birliği protokolü

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Lisansüstü Eğitiminde İşbirliği Protokolü imzaladı.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Lisansüstü Eğitiminde İşbirliği Protokolü imzaladı. Protokol ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışan öğretmen, idareci ve personele belirlenen eğitim ücreti üzerinden yüzde 10 indirim uygulanacak.

GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, İmzalanan protokole ilişkin "İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu diğer alanlarda da rahatlıkla işbirliği alanını genişletebiliriz. Üniversitemizin sahip olduğu imkanların farklı kurum ve kuruluşlarla paylaşılması ve karşılıklı fayda sağlayan bu tür işbirlikleri sürdürmek genel gayemizdir. Protokolün her iki kurumun da yararına olacağına inanıyorum ifadelerini kullandı.

Protokol imzalandı

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ ) ile Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Yüksek Lisans Eğitiminde işbirliği protokolü imzalandı. Alanında bilgi birikimini arttırmakla birlikte kariyer basamaklarında yükselmeyi hedefleyen öğretmenler açısından önem arz eden bu protokolün eğitim alanında üniversite ile milli eğitim arasındaki bağı güçlendirilecek.

Yüzde 10 indirim uygulanacak

GİBTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans eğitiminde işbirliği protokolü imzalandı. Protokole göre Gaziantep ili genelinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışan öğretmen, idareci ve personele belirlenen eğitim ücreti üzerinden yüzde 10 indirim uygulanacak. İlahiyat Lisans Programı ve İslami İlimler Fakültesi mezunu olup İl Milli Eğitim bünyesinde çalışan öğretmen, idareci ve personel kendi kurumlarından alacakları çalıştığına dair belgeyle ilgili Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programına müracaat edip indirimden faydalanabilecek.

Kapımız herkese açık

GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "Özellikle Üniversitemiz bünyesinde açtığımız Yüksek Lisans programlarıyla da mesleklerinde ilerlemeyi hedefleyen kurum personellerine bir kapıyı da biz açıyoruz. Bu amaçla da protokolün imzalanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, protokolün hayırlı olmasını temenni ediyorum. Biz Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak kamu yararına olacak her türlü işbirliğine açığız" dedi.

Başvurular GİBTÜ'nün web sayfası üzerinden online olarak yapılacak. Başvuru aşamasında adayların gerekli belgeleri otomasyona yüklemeleri ve bunların doğru ve geçerli olduğunu beyan etmeleri gerekiyor. Posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacak. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

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