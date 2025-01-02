Eğitimle İnşaat Sektöründe Kaliteyi Artırma Projesi

Ekonomi

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, sektörde doğru elemanların yetişmesinde eğitimin çok önemli olduğunun altını çizerek, "Adalet Bakanlığıyla ortak bir proje geliştirdik. Önümüzdeki günlerde imzalayıp elemanları eğiteceğiz" dedi.

DAİMFED Adana Şubesi, inşaat sektörünün temsilcilerini konuk ettiği toplantıda sektörünün içinde bulunduğu sıkıntılar ve kullanılan malzemelerin kalitesi ele alındı. Toplantıda DAİMFED Yönetim Kurulu Üyeleri de hazır bulundu.

Karslıoğlu toplantıda yaptığı konuşmada, sektörde eğitimin önemli olduğunu kaydederek, "Biz federasyon olarak Adalet Bakanlığıyla ortak bir proje geliştirdik. Bu projeyi önümüzdeki günlerde Adana Valimiz Yavuz Selim Köşger ve Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş ile birlikte genel merkezimizde hayata geçireceğiz. Diğer 80 vilayetimizi de örnek bir proje kapsamında başlayacak. Şu anda eğitim alanlarımızı yapıyoruz. Bunların içerisinde de betonla alakalı bir müfredatımız olacak. Teknik müşavirimiz Prof. Dr. Ahmet Beycioğlu bu konuyu yakından takip edecek. Biz burada ustaları da eğitmemiz gerektiğini anladık. Onun için de çalışmalarımıza hız vereceğiz. Tabii müteahhitlerin çektiği sıkıntıları çok yakinen biliyoruz. Dışarıdan bakınca götürmüşler, içine girince bağlar gazeli bir sektörden bahsediyoruz" diye konuştu.

"Sektörün içindeki çürük elmaları temizlemeye gayret ediyoruz"

Karslıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz bugüne kadar yargılanan müteahhitleri takip ettik, etmeye de devam edeceğiz. Ama hiçbir beton santralinin yargılandığını görmedik. Bunun da önüne geçeceğiz, bunun da olmasını sağlayacağız. Önce sözleşme, sonra sipariş, sonra olumsuz bir durum olduğu vakit hukuksal mücadeleye öyle devam etmemiz gerekiyor. Müteahhitlerimizin çok havalı olduğuna bakmayın. Her şey 20 saniyeye bağlı, 20 saniye sonra herkes tutuklanabilir. Onun için yaptığımız iş kutsal bir iş, mesleğinin önemini bilmek gerekiyor. Biz o yüzden ilk önce, eğitim, eğitim, eğitim diyoruz. Çünkü 20 saniyelik bir depremden sonra, kimin başına ne geleceğini ancak Allah bilir. Onun için ne oldum demeyeceğiz, ne olacağım diyeceğiz. Biz müteahhitlerimize bunu öğretmeye çalışıyoruz. Havadan cıvadan uzak, sektörün içindeki çürük elmaları temizlemeye gayret ediyoruz. Tevazulu, mütevazı önce biz DAİMFED olarak bunlardan başladık. Bunu da başaracağımıza inanıyorum." - ADANA