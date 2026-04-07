EIA, Petrol Fiyatı Tahminini Yükseltti

07.04.2026 21:30
Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıklar nedeniyle EIA, petrol fiyatı tahminlerini yukarı revize etti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası fiilen kapanan Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksaklıkların küresel enerji tedarikini olumsuz etkilemesini dikkate alarak, bu yıl için ortalama petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti.

EIA'nın "Nisan 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 96 dolar seviyesinde olacağı öngörülüyor. Fiyat, önceki raporda 78,84 dolar olarak tahmin edilmişti.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının ise 87,41 dolar olacağı değerlendiriliyor. WTI için geçen ay yapılan fiyat tahmini 73,61 dolar olmuştu.

EIA, gelecek yıl için ise ortalama varil fiyatını Brent petrolde 76,09 dolar, WTI'de 72,43 dolar olarak tahmin ediyor.

Petrol fiyatlarına yönelik görünümde, dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği kritik bir boğaz olan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması nedeniyle yüksek oynaklık ve belirsizlik dönemi belirleyici oluyor.

EIA'ya göre, Brent ham petrol spot fiyatı martta ortalama varil başına 103 dolar olurken, bu seviye şubat ortalamasının 32 dolar üzerinde gerçekleşti. Günlük fiyatlar ise 2 Nisan'da yaklaşık 128 dolara kadar yükseldi.

Çatışma öncesinde küresel petrol piyasasında arz fazlası ve artan stokların fiyatları baskılaması, OPEC+ dışı üretimdeki artış ve OPEC+ ülkelerinin yükselen üretim hedeflerinin talebi aşmasıyla bu eğilimin gelecek iki yıl sürmesi bekleniyordu. Ancak İran'daki çatışma ve buna bağlı üretim kesintileri, petrol fiyatı tahminlerinin yukarı yönlü revize edilmesine yol açtı.

Kesintilerin 2026 sonuna kadar sürmesi beklenirken, bu süreçte fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskının devam edeceği değerlendiriliyor.

Buna ek olarak, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin yeniden başlaması durumunda dahi tanker trafiği ve ticaret akışlarındaki aksaklıkların giderilmesinin zaman alacağı ve benzer kesinti ihtimallerinin fiyatları bir süre daha yüksek tutacağı ifade ediliyor.

Akışların yeniden başlamasıyla birlikte durdurulan üretimin kademeli devreye alınması ve ticaretin yeniden dengelenmesi öngörülüyor.

Buna karşın, Orta Doğu'daki üretim kesintilerinin belirgin şekilde arttığı belirtilen raporda, martta günlük ortalama 7,5 milyon varil olan kesintilerin nisanda 9,1 milyon varile ulaşarak zirve yapması ve ardından düşüşe geçmesi bekleniyor. Bu durumun, 2026'nın ikinci çeyreğinde küresel stoklarda günlük 5,1 milyon varillik düşüşe yol açacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, hükümetlerin yakıt tüketimini azaltmaya yönelik adımları, arz sıkıntıları ve rafine ürün ihracatındaki kısıtlamalar nedeniyle küresel petrol talebine ilişkin beklentiler de aşağı yönlü revize edildi. Talep daralmasının özellikle Orta Doğu petrolüne daha bağımlı olan Asya'da yoğunlaşacağı tahmin ediliyor.

ABD'nin ham petrol üretiminde düşüş beklentisi

ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 510 bin varil olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu miktar, önceki raporda 13 milyon 610 bin varil olarak tahmin edilmişti.

Gelecek yıl ise üretimin günlük ortalama 13 milyon 950 bin varil olacağı öngörülüyor. Önceki raporda bu tahmin 13 milyon 830 bin varil seviyesindeydi.

Öte yandan, bu yıl küresel petrol arzının günlük ortalama 104 milyon 270 bin varil, küresel petrol tüketiminin ise 104 milyon 560 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

2027'de ise küresel arzın günlük ortalama 109 milyon 470 bin varile, tüketimin ise 106 milyon 160 bin varile ulaşması bekleniyor.

Kaynak: AA

Türk bilim insanından tıp dünyasında çığır açan başarı Türk bilim insanından tıp dünyasında çığır açan başarı
Düzce’de belediye meclisinde gerginlik: CHP’li başkan gazetecilerin üzerine yürüdü Düzce’de belediye meclisinde gerginlik: CHP'li başkan gazetecilerin üzerine yürüdü
Emekli polis balık tutarken boğuldu Emekli polis balık tutarken boğuldu
İnan Güney iddianamesinde yeni gelişme İnan Güney iddianamesinde yeni gelişme
Kuzey Kore rotayı değiştirdi İran yerine ABD’yi mi tercih etti Kuzey Kore rotayı değiştirdi! İran yerine ABD'yi mi tercih etti?
Acun Ilıcalı’nın Hull City’si lider Coventry ile yenişemedi Acun Ilıcalı'nın Hull City'si lider Coventry ile yenişemedi
Tayland’da teknede patlama: 1 ölü, 5 yaralı Tayland'da teknede patlama: 1 ölü, 5 yaralı

21:06
Mircea Lucescu hayatını kaybetti
Mircea Lucescu hayatını kaybetti
20:58
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isim daha serbest
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isim daha serbest
20:55
Görkem Sevindik’ten İsrail’li bakana cevap: Umrumda değil
Görkem Sevindik'ten İsrail'li bakana cevap: Umrumda değil
20:10
Teröristlerin saldırı öncesi hazırlığı kamerada
Teröristlerin saldırı öncesi hazırlığı kamerada
20:09
Trump’ın tanıdığı sürenin bitimine saatler kala İsrail basını olası senaryoları yazdı
Trump'ın tanıdığı sürenin bitimine saatler kala İsrail basını olası senaryoları yazdı
19:33
“İran bu gece yok olacak“ diyen Trump’tan yeni açıklama
"İran bu gece yok olacak" diyen Trump'tan yeni açıklama
18:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tayfun Blok-4 füzesini imza
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tayfun Blok-4 füzesini imza
