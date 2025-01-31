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Ekonomi

EIC Accelerator Eğitimi Düzenlendi

EIC Accelerator Eğitimi Düzenlendi

STSO, ODTÜ Teknokent iş birliğiyle Avrupa Yenilikçilik Konseyi Hızlandırıcı Programı eğitimi yaptı.

31.01.2025 16:35
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Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) Karadeniz Bölgesi koordinatörlüğünü yürüttüğü Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) Karadeniz Projesi kapsamında, ODTÜ Teknokent iş birliğiyle, iş dünyasının temsilcilerine yönelik Avrupa Yenilikçilik Konseyi Hızlandırıcı Programı (EIC Accelerator) Eğitimi düzenlendi.

STSO koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) Karadeniz Projesi kapsamında, Oda üyelerine yönelik eğitimler devam ediyor. Program kapsamında, Orta Doğu Üniversitesi (ODTÜ) Teknokent iş birliğiyle, Avrupa Yenilikçilik Konseyi Hızlandırıcı Programı (EIC Accelerator) Eğitimi düzenlendi. Yılın ilk eğitim programında, iş dünyasının temsilcileriyle buluşan ODTÜ Teknokent EEN2EIC Sorumlusu Hakan Keskin, 'EIC Accelerator Programı ve başvuru süreçleri', 'destek bilgilendirme', 'mülakat aşaması' ve 'iyi uygulama örnekleri' hakkında sunum yaptı.

Düzenlenen eğitimin önemine işaret eden STSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Bilindiği gibi odamız, Avrupa İşletmeler Ağı Projesi'nin koordinatörlüğünü yürütmekte. Proje kapsamında da sık sık eğitimler düzenleyerek, üyelerimizle bir araya geliyoruz. Yılın ilk eğitimi de bunlardan biri. Katılımcılar düzenlediğimiz eğitimle birlikte Avrupa'da yenilikçi projelerini desteleyecek fırsatları keşfetme fırsatı buldu. EIC Accelerator programı, yüksek riskli ve yenilikçi projelere sahip KOBİ'lere ve girişimcilere finansal destek sağlar. Özellikle, pazar oluşturabilecek veya büyük ölçekte dönüştürücü etki oluşturabilecek yenilikler geliştiren şirketlere odaklanır. Programın amacı teknolojik veya iş modeli olarak yenilikçi projelerin pazarla buluşmasını sağlayıp, radikal teknolojilerin ticarileştirilmesi, erken aşama projelerde finansal risklerin azaltılmasına yardımcı olup risklerin azaltılması ve KOBİ'lerin küresel pazardaki rekabet gücünü arttırmaktır. Sektör sınırlandırılması bulunmayan EIC Accelerator programı kapsamında prototip geliştirme, test, doğrulama ve pilot projeler gibi faaliyetler için finansman, sermaye desteği, danışmanlar ve mentörler tarafından rehberlik ve potansiyel iş ortaklarına ve yenilikçi ekosistem aktörlerine erişim desteği sağlanmaktadır. Yıl boyunca değişik başlıklardaki eğitimlerle üyelerimizle bir araya gelmeye devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

ODTÜ Teknokent, Teknoloji, Karadeniz, Ekonomi, Eğitim, Finans, samsun, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EIC Accelerator Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika

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