Eker Süt, Otizmli Bireyler için Farkındalık Yaratıyor

'Otizmli Bireyler İş Gücünde' istihdam modeliyle, otizmli bireylerin topluma etkin katılımını destekleyen Eker Süt Ürünleri, Otizm Farkındalık Ayı olan nisan ayında farkındalık çalışmalarını yoğunlaştırdı. İstihdam modeliyle ilgili bir faaliyet raporu yayınlayan şirket, 13 otizmli bireyi istihdam ederek ulaştığı başarıları paylaşırken; otizm temalı özel ambalajlarla sunulan ürünler, Cüneyt Özdemir ve Prof. Dr. Sinan Canan gibi önemli isimlerle yapılan iş birlikleri ve sosyal medya kampanyalarıyla geniş kitlelerde farkındalık oluşturmayı hedefledi.

'Otizmli Bireyler İş Gücünde' (OBİG) istihdam modeliyle Türkiye'de öne çıkan Eker Süt Ürünleri, Otizm Farkındalık Ayı olan nisan ayında da otizmli bireylere destek olmak amacıyla önemli çalışmalara imza attı. Yapılan çalışmalar hakkında şu bilgiler verildi:

Nisan ayında farkındalık çalışmaları yoğunlaştı

Yayınlanan 2024 Faaliyet Raporu, yıl içinde yürütülen çalışmaları, OBİG ekibinin katıldığı etkinlikleri, kurulan iş birliklerini ve alınan ödülleri detaylı bir şekilde kamuoyuyla paylaştı. Raporda yer alan verilere göre, otizmli çalışanların yaklaşık 98 milyon ürünün tüketiciye ulaşmasına katkı sağladığı belirtilirken, çalışma hızı raporları da verimliliklerindeki sürekli artışı gözler önüne serdi.

Ambalajlarda anlamlı farkındalık mesajları yer aldı

Şirket, her yıl olduğu gibi bu yıl da nisan ayında ürün ambalajlarında özel tasarımlara yer vererek otizm konusunda farkındalık oluşturmayı ve otizmli bireylerin iş hayatındaki varlığına dikkat çekmeyi amaçladı. Ayran, süzme yoğurt, kova yoğurt ve efsane yoğurt gibi birçok ürünün ambalajında "Bu ürünün sofranıza ulaşmasında otizmli çalışanlarımızın da emeği var. İyi ki var" mesajı ve sosyal medyada otizm farkındalığı için kullanılan #OtizmeKırmızıIşıkYak mottosu yer aldı. Toplamda 2.4 milyonun üzerinde ürün bu özel ambalajlarla raflarda yerini aldı.

Önemli isimlerle iş birlikleri

Şirket, nisan ayında ayrıca önemli isimlerle iş birlikleri gerçekleştirerek kamuoyunda geniş kitlelere ulaştı. Biyolog ve Yazar Prof. Dr. Sinan Canan'ın YouTube'daki AçıkBeyin programında "Otizmli Bireyler İş Gücünde" modeli detaylı şekilde ele alındı. Binlerce kişi tarafından izlenen program, nöroçeşitlilik temasında önemli farkındalık oluşturdu. Sinan Canan'ın AçıkBeyin sosyal medya hesabından yaptığı programın duyurusu ise toplamda 40 bine yakın izlenmeye ulaştı.

Eker Süt Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker, gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube canlı yayınına katılarak istihdam modelinin gelişim sürecini ve elde ettiği başarıları anlattı. 136 binden fazla izlenmeye ulaşan bu yayınla birlikte şirket, diğer kurumlara da "Biz başardık, sıra sizde" diyerek çağrıda bulundu.

Sosyal medya üzerinden yürütülen "Otizm'e kırmızı ışık yak" kampanyası kapsamında ise toplumun her kesiminden bireylerin kırmızı giyerek otizme dikkat çekmeleri teşvik edildi.

OBİG modelinde 7'nci yıl gururu

Tohum Otizm Vakfı danışmanlığında yedinci yılını dolduran OBİG modeli sayesinde, şirket çatısı altında 13 otizmli genç iş hayatına kazandırıldı. OBİG istihdam modeli, uygun koşullar ve doğru eğitim yöntemleriyle otizmli bireylerin iş hayatına katılabileceğini ve iş koçlarının desteğiyle sürdürülebilir şekilde çalışabileceklerini gösteriyor. Her üç otizmli çalışana bir iş koçunun destek verdiği sistem, Türkiye'de örnek bir model olarak öne çıkıyor.

Eker'in geliştirdiği model, otizmli bireylerin kendi emekleriyle gelir elde etmelerine olanak tanıyarak, toplumsal fayda oluşturuyor. Otizmli bireylerin çalışma hayatında yer alması, aynı zamanda ailelerinin de geleceğe dair kaygılarını azaltmayı hedefliyor.

Türkiye'de yaklaşık 2 milyon otizmli birey bulunmasına rağmen, İŞKUR verilerine göre yalnızca 109 kişi iş gücüne dahil olabiliyor. Bu tabloyu değiştirmek amacıyla harekete geçen şirket, istihdam modeliyle diğer kurumlara da örnek olmayı hedefliyor. Bu doğrultuda, modelin yaygınlaştırılması amacıyla danışmanlık hizmeti de sunuluyor.

İstihdam modeli iş birlikleri ile büyüyor

2024 yılı itibarıyla istihdam modelinin yaygınlaştırılmasına yönelik önemli adımlar atıldı. Sektöründe öncü üç firma ve Azerbaycan'da faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu ile yapılan iş birlikleri sayesinde, 18 otizmli birey daha iş gücüne katıldı. Bu gelişmeler, modelin yalnızca ulusal çapta değil, uluslararası düzeyde de uygulanabilirliğini ortaya koydu.

Eker Süt Ürünleri'nin, otizmli bireylerin topluma kazandırılması ve kapsayıcı iş ortamlarının yaygınlaştırılması konusundaki kararlılığını sürdürerek, farkındalık oluşturmaya ve ilham vermeye devam ettiği belirtildi. - İSTANBUL