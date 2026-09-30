Ekim-aralıkta Hazine 630,7 milyar lira borçlanacak, borç servisi 676,6 milyar lira olacak

Ekim-aralıkta Hazine 630,7 milyar lira borçlanacak, borç servisi 676,6 milyar lira olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek üç aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini duyurdu. Ekim-aralık döneminde 676,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 630,7 milyar liralık iç borçlanma yapılacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim-aralık döneminde 676,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 630,7 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.
Bakanlık, gelecek üç aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.
Buna göre Hazine, söz konusu dönemde, 676,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 630,7 milyar liralık iç borçlanma yapacak.
(Sürecek)
Kaynak: AA
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