Ekim'de Ciro Endeksi Yüzde 41,2 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Ekim'de Ciro Endeksi Yüzde 41,2 Arttı

TÜİK, ekim ayındaki sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinin ciro endeksini açıkladı.

11.12.2024 10:46
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Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,2 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 1,3 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, aynı ayda yıllık bazda yüzde 41,2 artış gösterdi.

Sanayi ve inşaat endeksleri

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, ekimde yıllık bazda yüzde 29,5 yükseldi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de söz konusu ayda bir önceki aya oranla yüzde 1,1 artış kaydetti.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, ekimde yıllık bazda yüzde 63,7 artarken mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış inşaat ciro endeksi eylül ayına göre yüzde 0,1 azaldı.

Ticaret ve hizmet endeksleri

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,3, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi de bir önceki aya oranla yüzde 0,9 artış gösterdi.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51,7, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya kıyasla yüzde 3,6 yükseldi.

Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Finans, İnşaat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekim'de Ciro Endeksi Yüzde 41,2 Arttı - Son Dakika

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