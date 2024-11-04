Ekim'de Gayrimenkul Satışları Rekor Kırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Ekim'de Gayrimenkul Satışları Rekor Kırdı

Ekim\'de Gayrimenkul Satışları Rekor Kırdı

Ekim ayında 316 bin 280 gayrimenkul satıldı, yılın en yüksek rakamı elde edildi.

04.11.2024 13:16
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Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Tüm gayrimenkul satışlarında yılın en yüksek rakamı Ekim ayında görüldü. Ekim ayında toplamda 316 bin 280 gayrimenkul satıldı" dedi.

Tüm gayrimenkul satışlarında yılın en yüksek rakamı Ekim ayında görüldü. Ekim ayında toplamda 316 bin 280 gayrimenkul satıldı. Gayrimenkul satışlarında ivmenin arttığını belirten Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı "Temmuz ayında 267 bin, Ağustos ayına 280 bin, Eylül ayında 285 bin adetlere ulaşan tüm gayrimenkul satışları yeni bir rekor tazeleyerek Ekim ayında 316 bin satışa ulaştı. Tapu dairelerinde ilk on ayda yapılan toplam satış işlem sayısı 2 milyon 371 bin 688 oldu. Yine bu dönemde toplam tapu harcı geliri 70 milyara yaklaştı. BDDK verilerine göre de konut kredi hacmi 478 milyar 708 milyon lirayı aştı" dedi.

"Gayrimenkule tekrar dönüş başladı"

Özelmacıklı "Özellikle arzın azaldığı, maliyetlerin ise gün geçtikçe arttığı bu dönemde birçok fırsat niteliğinde gayrimenkul, yatırımcılar için önemli bir fırsat oluşturdu. İlk on ayda yüzde 54 üzerinde yükselerek prim yapan altından çıkışlar gayrimenkul tarafına kaymaya başladı. KKM ve banka mevduatlarının büyük çoğunluğunun da gayrimenkul yatırımına yöneliyor. Özellikle BES katılımcılarına tanınan ve 1 Temmuz itibarıyla başlayan kısmi ödeme uygulamasında, çekilen paraların yüzde 92'sinin konuta yöneldiği görülüyor. Amortisman süresinin oldukça düştüğü birçok cazip yatırım fırsatının oluştuğu bir dönemdeyiz. Fiyatı düşen ve alım fırsatı sunan gayrimenkuller piyasada hızlı bir şekilde el değiştiriyor" dedi.

"Eski kimlik kartı kullanılamayacak"

Tapuda yapılacak işlemlerde 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı nüfus cüzdanı yerine yeni T.C. kimlik kartlarının kullanılmasının zorunlu hale getirildiğini belirten Özelmacıklı "Resmi senet ve tescil istem belgelerinde, istemde bulunan ile hak sahibinin aynı kişi olup olmadığının tespitinin daha sağlıklı, etkin ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesi amacıyla tapu müdürlüklerinde 01.01.2025 tarihinden itibaren sadece yeni T.C. kimlik kartlarının ibrazı ile işlem yapılabilecek" dedi.

Bolu ve Manisa pilot il oldu

Özelmacıklı "Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin (EİDS) ikinci fazı olan yetki doğrulama uygulaması, 15 Eylül 2024 itibarıyla devreye alınmış olup, 15 Eylül - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında doğrulama sonucu olumsuz olsa bile ilan verilebilecek şekilde düzenleme yapılmıştı. Lakin Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ilan platformlarına 1 Ocak 2025 öncesinde en az iki ilde bu sistemin tam devreye alınmasını, böylece olası teknik sorunların çözümü için gerekli aksiyonların alınmasını ve müşteri deneyim süreçlerinin iyileştirilmesini önermişti. Bir portal tarafından da bu kapsamda Bolu ve Manisa'da uygulama 1 Kasım itibarı ile başlatıldı. Yani bu illerde EİDS üzerinden yetki alınmamış gayrimenkullerin ilanı yayına alınmayacak" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Hukuk, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekim'de Gayrimenkul Satışları Rekor Kırdı - Son Dakika

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