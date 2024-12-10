Ekim'de İstihdam 156 Bin Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

Ekim'de İstihdam 156 Bin Artış Gösterdi

Ekim ayında Türkiye'de istihdam 32.970 bine yükseldi, istihdam oranı %49,9 oldu.

10.12.2024 11:19
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Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, ekimde aylık bazda 156 bin kişi artarak 32 milyon 970 bin oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, ekimde bir önceki aya göre 156 bin kişilik artışla 32 milyon 970 bine yükseldi. İstihdam oranı ise 0,2 puanlık artışla yüzde 49,9 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 67,4 iken kadınlarda yüzde 32,8 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla 219 bin kişi artarak 36 milyon 146 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 54,7 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,4 iken kadınlarda yüzde 37,4 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, ekimde aylık bazda 0,1 saat azalarak 42,5 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, ekimde aylık bazda 1,9 puan artarak yüzde 27,6 olarak belirlendi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,5 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 19 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde ekim ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakilerToplamErkekKadın
Nüfus (bin kişi)66.05132.68333.368
İş gücü (bin kişi)36.14623.65912.487
İstihdam (bin kişi)32.97022.01610.954
İşsiz (bin kişi)3.1751.6431.533
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)29.9059.02420.881
İş gücüne katılma oranı (yüzde)54,772,437,4
İstihdam oranı (yüzde)49,967,432,8
İşsizlik oranı (yüzde)8,86,912,3
Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş)16,612,623,9
(Bitti)

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ekim'de İstihdam 156 Bin Artış Gösterdi - Son Dakika

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