Ekim Enflasyonu %48,6\'ya Geriledi

Ekonomi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ekimde yıllık enflasyon mayısa göre 26,9 puan gerileyerek yüzde 48,6 oldu" dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Şimşek, "Ekimde yıllık enflasyon mayısa göre 26,9 puan gerileyerek yüzde 48,6 oldu. Temel mallarda yıllık fiyat artışı yüzde 28,5, ataletin yüksek olduğu hizmetlerde ise yüzde 69,8 gerçekleşti. Özellikle geriye dönük fiyatlama davranışının yüksek olduğu kira ve eğitim grubunda yıllık artışlar enflasyondaki düşüşü sınırlandırıyor. Katılıkların giderilmesi zaman alıyor ancak bu konudaki gelişmeler olumlu. Ekimde 12 aylık enflasyon beklentilerinin tüm kesimlerde son iki buçuk yılın en düşük seviyesine gerilemesi hizmet enflasyonundaki ataletin kırılması için önemli" ifadelerini kullandı.