Ekim Enflasyonu: Sebzelerde Yüzde 24.98 Artış - Son Dakika
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Ekonomi

Ekim Enflasyonu: Sebzelerde Yüzde 24.98 Artış

Ekim ayında taze sebzeler en çok artan, evcil hayvan ürünleri ise en çok ucuzlayan ürün oldu.

04.11.2024 11:05
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Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Buna göre, geçen ay yüzde 24,98 fiyat artışı görülen taze sebzeler (patates hariç) en fazla pahalılaşan ürün olurken, en fazla ucuzlayan ise yüzde 19,06 azalışla evcil hayvanlar ile ilgili ürünler oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'deki değişim 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,58 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,02 olarak gerçekleşti.

Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla söz konusu ayda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Ekim ayında en fazla fiyat artışı yüzde 24,98 ile taze sebze ürünlerinde yaşandı. En çok ucuzlayan ise 19,06 azalışla evcil hayvanlar ile ilgili ürünler oldu.

En fazla fiyat artışı yaşanan ürünler, taze sebzeler (patates hariç) yüzde 24,98, kadın giyim yüzde 20,2, çocuk giyim yüzde 17,31, erkek giyim yüzde 14,14, taze meyveler yüzde 12,79 oldu.

En çok ucuzlayan ürünler ise, evcil hayvanlar ile ilgili ürünler yüzde 19,06, havayolu ile yolcu taşımacılığı yüzde 13,9, karayolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı yüzde 8,25, dizel otomobiller (sıfır km) yüzde 6,13, bebek giyim yüzde 4,73, patates yüzde 4,56 olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekim Enflasyonu: Sebzelerde Yüzde 24.98 Artış - Son Dakika

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