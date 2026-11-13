Ekimde AB ülkelerine Düzce'den 3 bin 285 ton iç fındık ihraç edildi

Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ekim ayında 3 bin 285 ton iç fındık ihraç edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "yeşil altın" olarak bilinen fındığın AB ülkelerine ihracatının sürdüğü belirtildi.

Ülkenin fındık üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'nin, ocak-ekim aylarında dış satımının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu aktarılan açıklamada, mahsulün iç ve dış pazarda yoğun işlem gördüğü ifade edildi.

Açıklamada, ocakta 811, şubatta 1026, martta 957, nisanda 1667, mayısta 839, haziranda 681, temmuzda 693, ağustosta 525, eylülde 774 ve ekimde 3 bin 285 ton olmak üzere toplam 11 bin 258 ton iç fındığın AB ülkelerine ihraç edildiği kaydedildi.