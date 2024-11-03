EKK'dan Ekonomi Vurgusu - Son Dakika
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Ekonomi

EKK'dan Ekonomi Vurgusu

EKK toplantısında sürdürülebilir büyüme, enflasyon hedefi ve istihdam koruma çalışmaları ele alındı.

03.11.2024 20:19
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EKONOMİ Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından yapılan açıklamada, "Programımızda temel amacımız, sürdürülebilir büyümenin sağlanması, enflasyonun tek haneli seviyelere düşürülmesi ve yapısal reformlarla verimliliğe dayalı üretimin, ihracatın ve istihdamın artırılmasıdır." denildi.

EKK, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, SGK Başkanı Raci Kaya ve bazı bakan yardımcıları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Geçen yıl uygulamaya başladığımız ekonomi programımız ile para ve maliye politikalarını etkin bir koordinasyon içinde sürdürüyor, yapısal reformları bir takvim çerçevesinde hayata geçiriyoruz. Programımızda temel amacımız, sürdürülebilir büyümenin sağlanması, enflasyonun tek haneli seviyelere düşürülmesi ve yapısal reformlarla verimliliğe dayalı üretimin, ihracatın ve istihdamın artırılmasıdır" denildi.

'AKTİF SANAYİ POLİTİKALARI UYGULANMAKTADIR'

Açıklamada devamla rekabet gücünü artıracak katma değerli üretim yapısını sağlamaya yönelik adımların atılmakta olduğu belirtilerek, "Sanayide teknolojik yenilenme ve dönüşümü sağlamak amacıyla sektörel önceliklendirme yaklaşımıyla aktif sanayi politikaları uygulanmaktadır. Aynı zamanda sanayinin dönüşümüne katkıda bulunmak amacıyla reel sektörün finansmana erişiminin kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalar ilgili tarafların iş birliğiyle yürütülmektedir. Bu çerçevede güncellenmiş YTAK (Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi)ve HIT-30 (HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı) gibi programlar da hayata geçirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

'İSTİHDAMIN KORUNMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLMİŞTİR'

Toplantıda görüşülen temel hususlar ise ile ilgili ise şu bilgi paylaşıldı:

"Programın başta emek yoğun sektörler olmak üzere imalat sanayine olası etkileri, dezenflasyon sürecinden etkilenebilecek sektörlerde rekabet gücünün artırılması ve istihdamın korunmasına yönelik çalışmalar değerlendirilmiştir. Ayrıca bu süreçte sanayi sektörünün karşılaştığı zorluklara yönelik çözüm önerileri ve atılabilecek ilave adımlar istişare edilmiştir. Uzun vadeli yatırım kredilerinin gelişimi ve kompozisyonu ile reel sektörün bu kredilere erişimine yönelik değerlendirmeler yapılmıştır. Uluslararası kuruluşlardan sağlanan kredi niteliğinde dış finansman kaynaklarına erişim ile söz konusu kredilerin kullanımına ilişkin gelişmeler ele alınmıştır."

Kaynak: DHA

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