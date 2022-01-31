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Ekmek 4-5 lira olacak mı? Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı - Son Dakika

Ekmek 4-5 lira olacak mı? Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı

31.01.2022 14:54
Ekmek 4-5 lira olacak mı? Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ülke genelinde 200-210 gram ekmeğin 3 liradan satıldığını belirterek, "4 veya 5 lira gibi bir rakam söz konusu değildir" dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ekmeğin 4 veya 5 liradan satıldığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"4-5 LİRA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Balcı, "Bizler, ocak ayında işçilik ücretlerine gelen artışlar, elektrik, doğal gaz, maya vb. girdilerimizdeki yükselişleri dikkate alarak ülke genelinde kilogram fiyatı 12,5 lira olan ekmek fiyatını yine kilogram bazında 14-15 liranın üzerine çıkmaması yönünde gereken fedakarlığı yapmaktayız, yapmaya de devam ediyoruz. Bir başka ifade ile ülke genelinde 200-210 gram ekmek 3 liradan satılmaktadır. 4 veya 5 lira gibi bir rakam söz konusu değildir" ifadesine yer verdi.

Başkan Balcı ayrıca, "Hem fırınlarımızdaki maliyetlerin yükseltmesi sebebiyle hem de halk sağlığını tehdit eden üretimleri nedeniyle merdiven altı ruhsatsız fırınların bir gün daha üretim yapmamaları gerekmektedir. Belediyelerimizi de bu bağlamda göreve davet ediyoruz" dedi.

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Son Dakika Ekonomi Ekmek 4-5 lira olacak mı? Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı açıkladı - Son Dakika Ekonomi


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