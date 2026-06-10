Ekmek Fiyatı ve Çiftçi Sorunu - Son Dakika
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Ekmek Fiyatı ve Çiftçi Sorunu

Ekmek Fiyatı ve Çiftçi Sorunu
10.06.2026 10:04
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Karacabey'de çiftçiler ekmek fiyatlarındaki artışın sebepleri hakkında konuştu. Üretici payı düşük.

Karacabey Ziraat Odası İkinci Başkanı Ramazan Düzen, 20 liraya satılan ekmekteki buğday ve un maliyetinin yalnızca 5 lira olduğunu belirterek, ekmek fiyatlarındaki artışın sorumlusunun çiftçi olmadığını söyledi.

Karacabey'de bu yıl dekarda yaklaşık 83 kilo buğday ekildiğini ve iklim şartlarının etkisiyle gelişimin iyi olduğunu ifade eden Ramazan Düzen, bölgede başlayan hasadın birkaç güne tamamlanacağını söyledi. Düzen ovada dekara 900 kilograma yakın yüksek verim alındığını aktardı.

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) buğday alım fiyatını geçen yıla göre yüzde 22 artışla ton başına 16 bin 500 lira olarak açıkladığına dikkati çeken Düzen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"TMO'nun açıkladığı fiyatlar çok düşük kaldı. Yüzde 22 bandında bir artış, önümüzdeki yıl buğday ekiliş oranını olumsuz etkileyecektir. Buğdayda beklentimiz 20 lira, arpada ise 16 lira civarındaydı. Her şeyin en az yüzde 50 arttığı bir ortamda yüzde 22 artış komik kaldı. Derhal fiyatların revize edilmesini bekliyoruz. Girdi maliyetleri bile ortalama yüzde 35 civarında artmışken mazot ve gübrede inanılmaz artışlar oldu. Çiftçinin ana gider kalemini bunlar oluşturuyor."

"Maliyet artışlarını çiftçiye yüklemesinler"

Karacabey'de 230 gramlık bir ekmeğin 20 liraya satıldığını hatırlatan Düzen, bu fiyat içindeki üretici payına değinerek şunları kaydetti:

"20 liralık ekmekte buğday maliyeti 3 lira 60 kuruşu buluyor. Sanayici payını da eklediğimizde, un maliyetiyle birlikte 20 liralık ekmekte tarımsal maliyet sadece 5 lira. Ekmeğin 6 lirasını buğday ve un oluştursa çiftçi kazanacak. Ekmekte fiyat artışlarının sorumlusu biz değiliz. Diğer maliyetlerin sorumlusu olarak bizi gösterip buğdaya artışı düşük tuttular. Elektrik ve doğal gaz zamları ile diğer artan maliyetleri çiftçiye yüklemesinler. Ekmek fiyatı artacak diye buğday artışının düşük tutulması doğru değil." - BURSA

Kaynak: İHA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Karacabey, Çiftçilik, Ekonomi, Ekmek, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekmek Fiyatı ve Çiftçi Sorunu - Son Dakika

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