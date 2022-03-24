"EKO İKLİM Zirvesi" yeşil dönüşümün yol haritasına ışık tutacak - Son Dakika

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'nde (EKO İKLİM)" elde edilecek sonuçların Türkiye'nin yeşil dönüşümü için oluşturulacak yol haritasına ışık tutmasını arzu ettiklerini belirterek, "Göreceksiniz, Türkiye bu konuyla ilgili tüm ülkelerden daha fazla yol alan ülke olacak." dedi.

Baran, AA muhabirine, yeşil dönüşüm konusunda farkındalık oluşturarak, sürdürülebilir ve döngüsel ekonomiye geçişi desteklemek için bilgiyi paylaşmak ve ortak aklı inşa edebilmek amacıyla ATO öncülüğünde, 30-31 Mart'ta, ATO Congresium'da EKO İKLİM Zirvesi gerçekleştirileceğini söyledi.

Son birkaç yıldan bu yana dünyada orman yangınları, heyelanlar, sel felaketleri yaşandığını anımsatan Baran, gelecek nesiller için yaşanabilir bir dünya bırakmak gerektiğini ifade etti. Baran, bunun için de yapılması gerekenler olduğunu düşünerek ellerini taşın altına koyduklarını dile getirdi.

İklim değişikliğinin ekonomiye etkilerine dikkati çeken Baran, Türkiye'nin rekor ihracat rakamlarına ulaştığını, ihracatın da yüzde 42'sinin Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirildiğini anlattı.

Baran, AB'nin uygulamaya koyduğu "Yeşil Mutabakat" politikasının tüm sektör ve ülkeler için yeni bir dönemin başlangıcı olduğuna işaret ederek, TBMM tarafından onaylanan Paris İklim Anlaşması'nın da birçok sektöre önemli sorumluluklar yüklediğini kaydetti.

Gelecek yıl başından itibaren bir sürecin başlayacağını, AB'nin 2050 yılına kadar net sera gazı emisyonlarını "karbon nötr" hale getirmeyi hedeflediğini vurgulayan Baran, bu kapsamda da karbon vergisinin getirildiğini hatırlattı. Baran, kriterlere uyulmaması halinde 2026 yılından itibaren, yılda 2 milyar avro olmak üzere 2050'ye kadar yaklaşık 60 milyar avro karbon vergisi ödemek durumunda kalınacağını aktardı.

İhracatta karbon ayak izleri nedeniyle ödenmesi gereken bedeller olacağını belirten Baran, bu anlamda Türkiye'yi zor ve sıkıntılı bir sürecin beklediğini söyledi.

"Yeşil dönüşüm A'dan Z'ye her yönüyle ele alınacak"

EKO İKLİM Zirvesi kapsamında, atılması gereken bütün adımların konuşulacağını, iklim, çevre, ekonomi gibi birçok konunun tüm taraflarca, yurt içi ve dışından gelecek paydaşlarca ele alınacağını vurgulayan Baran, "Ankara bu konuda dertlendi. Bu etkinlik sadece 2 günde bitmeyecek, zirvenin sona ermesinin ardından önümüzdeki yıllar boyunca çeşitli etkinliklerle, çalıştaylarla süreç yürütülecek." diye konuştu.

Zirveyi, sadece ATO'nun değil tüm Türkiye'nin sahiplenmesini istediklerini vurgulayan Baran, şu değerlendirmede bulundu:

"Kapısını çaldığımız bakanlıklar, kamu kuruluşları, davet ettiğimiz hiç kimseden ret cevabı almadık. Konu o kadar önemli ki bakanlıklar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi, çeşitli kamu kurumları, üniversiteler zirveye katılacak. Bu konunun önemini herkes biliyor, herkesi davet ettik ve sıcak bir yaklaşım aldık. Göreceksiniz Türkiye bu konuyla ilgili tüm ülkelerden daha fazla yol alan ülke olacak. Biz, EKO-İKLİM Zirvesi'nden elde edilecek neticelerle Türkiye'nin yeşil dönüşümü için yol haritasını belirlemesini arzu ediyoruz."

Baran, zirve kapsamında yapılacak yaklaşık 30 oturumda "İklim Değişikliği ve Global Stratejiler", "İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri", "Büyükşehirlerde Yeşil Dönüşüm", "Parlamentoda İklim Değiştirmek", "Sanayinin, Ticaretin Yeşil Dönüşümü" gibi başlıklarda konuların tartışılacağını anlattı.

Bunların yanı sıra yeşil dönüşümü vurgulayan eğitim, defile, konser gibi etkinliklerin de gerçekleştirileceği bilgisini veren Baran, iklim değişikliği ve yeşil dönüşüm konusunun 2 gün boyunca A'dan Z'ye her yönüyle ele alınacağını dile getirdi.

Baran, yurt dışından da üst düzey katılım olacağını ifade ederek, zirve kapsamında düzenlenecek fuarın dünyadaki ilk "ekonomi ve iklim değişikliği" temalı fuar olacağını bildirdi.