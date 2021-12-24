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Ekolojik tatillere ilgi 10'a katlandı - Son Dakika

Ekolojik tatillere ilgi 10'a katlandı

24.12.2021 11:56
Ekolojik tatillere ilgi 10'a katlandı

KOCAELİ (İHA) – Dünya genelinde artan nüfus ve şehir hayatının hareketliliği, vatandaşları ekolojik tatile yönlendiriyor.

KOCAELİ (İHA) – Dünya genelinde artan nüfus ve şehir hayatının hareketliliği, vatandaşları ekolojik tatile yönlendiriyor. Özellikle son iki yılda vatandaşlar, ürünlerini kendi topladığı, köy hayatının yaşandığı tatilleri tercih ediyor. İş adamı Fatih Çelik, ekolojik tatilin Türkiye'nin her noktasında tercih edildiğini belirterek, "Köy hayatı tadında tatillerin tercihinde ciddi oranlarda artış olduğunu gözlüyoruz" dedi.

Şehirlerin gelişmesi, nüfusun artması, trafiğin hareketlenmesi, tatil bölgelerinde yaşanan yoğunluk gibi bir çok unsur sebebiyle vatandaşlar son iki yılda ekolojik tatile yöneldi. Tam anlamıyla köy hayatının yaşandığı tatiller ise en çok tercih edilenler. Türkiye'nin her bölgesinde ekolojik tatil imkanının olduğunu ifade eden iş adamı Fatih Çelik, "Vatandaşlar, sabah hayvan sesleri ile uyandıkları, bahçesinden ürünleri toplayıp, doğal ürünlerle kahvaltı yaptıkları, hatta bazen cep telefonunun bile çekmediği ekolojik tatilleri tercih etmeye başladılar. Bu yönde, inanılmaz bir talep olmaya başladı" dedi.

Türkiye'nin her bölgesinin ekolojik tatil için elverişli olduğunu ifade eden Fatih Çelik, " Edirne'den Kars'a kadar Anadolu kültürünün yaşandığı bir çok şehrimizde ekolojik turizm tesislerinin sayısı artmaya başladı. Ege gibi, Marmara bölgesi gibi, İstanbul'a, Ankara'ya yakın bölgelerde hareketliliğin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ailelerden özellikle doğal tatil konusunda müthiş bir talep var. Aile geliyor, sabah kahvaltısını doğal olarak yapıyor, öğle yemeğini odun ateşliyle pişen fırından yiyor, bahçesinden ürün topluyor, hayvanları seviyor, sabah hayvan seslerine uyanıyor. Ekolojik tatilin amacı doğal olmasıdır. Doğala yönelim var ancak doğal tatile daha fazla bir eğilim var" diye konuştu. - KOCAELİ

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Fatih Çelik, İş Adamı, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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