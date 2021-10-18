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"10. Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması"nda ödüller sahiplerini buluyor - Son Dakika

"10. Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması"nda ödüller sahiplerini buluyor

18.10.2021 12:54

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Yüzyılın projesi, yerli otomobilimiz TOGG'u 2024-2025'te dünyaya ihraç etmeye başlayacağız. Küresel ölçekte rekabetçi bir otomobil markası yaratma hedefiyle ortaya çıkan TOGG, banttan indiğinde Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u olacak.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Yüzyılın projesi, yerli otomobilimiz TOGG'u 2024-2025'te dünyaya ihraç etmeye başlayacağız. Küresel ölçekte rekabetçi bir otomobil markası yaratma hedefiyle ortaya çıkan TOGG, banttan indiğinde Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u olacak." dedi.

Gülle, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından Ticaret Bakanlığının desteğiyle, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) koordinatörlüğünde "Hareketlilik ekosisteminde çözümler" teması ile bu yıl 10'uncusu çevrim içi düzenlenen "Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması"nın açılışında yaptığı konuşmada, organizasyonu gerçekleştiren kuruluşlar ile katılımcılara teşekkür etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının getirdiği olağan üstü koşullara rağmen yarışmanın aralıksız olarak gerçekleştirildiğini ifade eden Gülle, bugün de sektörün katma değer yaratma becerilerini artıracak, özgün, yenilikçi ve ticarileşebilir projelerin yarıştığını aktardı.

Dünyanın çok önemli bir dönüşüm sürecini yaşadığını belirten Gülle, "Eskiden 100 yılda bir olan dönüşüm süreci artık giderek daha da hızlanıyor ve neredeyse her yıl başka bir gündemle yaşıyoruz. Bundan 100 yıl önce sadece üretmek yeterliydi. Tasarım, kişisel görüşler, sürdürülebilirlik gibi kavramların o dönemlerde pek bir önemi yoktu. Ancak günümüzde artık üretmek tek başına yetmiyor. Üretim altyapısı, tasarım, müşteri deneyimi ve satış sonrası hizmetler bu dönemde sürdürülebilir üretim ve ihracatın önemli yapı taşları." değerlendirmesinde bulundu.

Gülle, konvansiyonel ticaretin şekil değiştirdiği ve küresel değer zincirlerinin kısaldığı bir dönem içinde olunduğunu dile getirdi.

Bu nedenle firmaları, dinamik, hızlı karar alan, ayakları yere sağlam basan ve kusursuz iş çıkartan firmalara dönüştürmek zorunda olduklarını vurgulayan Gülle,"Firmalarımızın Ar-Ge ve inovasyona daha fazla yatırım yapmaları gerekiyor. Aynı zamanda ürünlerinin marka değerini yükselterek daha yüksek katma değer yaratmaları gerekiyor. İhracatçılarımızın yeni tasarımlarla, yeni fikirlerle, yeni dizaynlarla ürünlerinin değerlerine değer katmalarını istiyoruz. Türk tasarımcılarımız daha yeniyi, daha iyiyi tasarladıkça Türkiye'nin geleceğini de tasarlamış olacaklar." diye konuştu.

İhracat rakamlarına ilişkin bilgiler veren Gülle, Türkiye'nin eylülde, aylık bazda ilk kez 20 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini hatırlattı.

İsmail Gülle, şöyle devam etti:

"Son 12 ayda ise ihracatımızda yine bir rekor olan 212 milyar doları aştık. Bu rekorda, salgından en çok etkilenen sektörler arasında olan otomotiv sektörünün, salgın öncesi ihracat rakamlarına ulaşmasının katkısı oldukça büyük. Eylül ayında otomotiv sektörümüz 2,5 milyar dolar ihracatla beraber yıl başından bu yana 21 milyar doları aşkın ihracat gerçekleştirdi. Tedarik ve çip krizinin aşılmasıyla beraber bu rakamların süratle daha da artacağına inanıyorum. Ülke sanayisinin dinamosu olan sektörümüz sadece kendisi için değil, aynı zamanda tedarik sağladığı tüm sektörler için de önemli bir itici güç."

"TOGG'u 2024-2025'te dünyaya ihraç etmeye başlayacağız"

Gülle, gelecek yıl banttan inmesi planlanan TOGG'un iki yıl sonra da ihraç edilmesinin planlandığı bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Yüzyılın projesi, yerli otomobilimiz TOGG'u 2024-2025'te dünyaya ihraç etmeye başlayacağız. Küresel ölçekte rekabetçi bir otomobil markası yaratma hedefiyle ortaya çıkan TOGG, banttan indiğinde Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u olacak. Diğer yandan batarya üretimi noktasında da son dönemde ülkemize ciddi yatırımlar yapılıyor. Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması bu şartlar altında daha anlamlı ve daha heyecanlı. Rekabetin kıyasıya yaşandığı otomotiv sektöründe en önemli argüman haline gelen tasarım konusunda düzenlenen bu yarışma, Türk otomotiv sektörü için oldukça önemli bir atılım. Sektörel anlamda ülkemiz ciddi bir markalaşma sürecinin eşiğinde. Siz başarılı tasarımcılarımızın emekleriyle, katma değerli ürünlerin ihracat hacmi daha da artacak ve ülkemiz ihracatı yeni rekorlara koşmaya inşallah devam edecek."

Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması

OİB tarafından sektörde katma değerli ürün ve teknolojileri geliştirmek amacıyla bu yıl 10'uncusu düzenlenen Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması, Ticaret Bakanlığı desteği ve TİM koordinatörlüğünde gerçekleştiriliyor.

Yarışmada, sektörde fark yaratacak yenilikçi projelere toplam 500 bin lira ödül verilecek. Dereceye girenler, nakdi ödüllere ek olarak projelerini İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi'nde geliştirme, İTÜ Big Bang sahnesinde yarışma ve otomotiv sanayisinin deneyiminden ve geniş ağından faydalanma gibi ayrıcalıklar da elde edecek.

Etkinlik kapsamında yapılacak "Şehiriçi Mobilite Girişimleri ve Geleceği" ve "Hareketlilik Ekosistemi ile Ana Sanayi-Tedarik Sanayi İlişkisi" konulu panellerle gün boyu devam edecek program, ödül töreniyle son bulacak.

Otomobil, İhracat, Türkiye, TOGG, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi '10. Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'nda ödüller sahiplerini buluyor - Son Dakika Ekonomi


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