Üye Girişi
12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası - Son Dakika

12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası

07.10.2021 19:09
12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, otomobil sahipliğinin artmaya devam edeceğini belirterek, "Yaklaşık 1.000 kişinin katılımıyla bir anket çalışması yaptık. Salgın döneminde şehir içerisindeki trafik hareketliliğini anlamaya çalıştık.

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, otomobil sahipliğinin artmaya devam edeceğini belirterek, "Yaklaşık 1.000 kişinin katılımıyla bir anket çalışması yaptık. Salgın döneminde şehir içerisindeki trafik hareketliliğini anlamaya çalıştık. Yüzde 84 ile otomobil, yüzde 10 yürüme, yüzde 2 bisiklet ve yüzde 2 de otobüs olarak gördük. 'Pandemiden sonra nerede oluruz' diye bir soru sorduk. Orada da aldığımız cevap yüzde 90'lar seviyesinde kara yolu oldu. Demir yolu ve deniz yoluna da yük aktarmamız gerekir." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nın ikinci gününde "Mobilitenin Geleceği: Yeni Nesil Ulaşım" paneli gerçekleştirildi.

Panelde konuşan Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, mobilitenin eşya ve canlıların hareketi olarak tanımlanabileceğini belirterek, "Ulaşıma geldiğimiz zaman, bir uçtan bir uca kısa sürede ve emniyetli şekilde ulaşma diyebiliriz. Mobiliteyi etkileyen faktörleri; ulaşım, kişi başına düşen gelir, seyahat süresi ve maliyetler, iklim ve çevre faktörleri, doğal afetler, topografik ve demografik yapı olarak adlandırabiliriz." dedi.

Uraloğlu, mikro mobilitede 2030 yılında 330-500 milyar dolar arasında bir pazar büyüklüğünün olacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Kara yollarına daha ciddi yatırımlar yapmak gerektiğini, otomobil sahipliğinin artmaya devam edeceğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 1.000 kişinin katılımıyla bir anket çalışması yaptık. Salgın döneminde şehir içerisindeki trafik hareketliliğini anlamaya çalıştık. Yüzde 84 ile otomobil, yüzde 10 yürüme, yüzde 2 bisiklet ve yüzde 2 de otobüs olarak gördük. Şehirler arası yollarda ise yüzde 93 otomobil, yüzde 3 otobüs, yüzde 3 de hava yolu oldu.

'Pandemiden sonra nerede oluruz' diye bir soru sorduk. Orada da aldığımız cevap yüzde 90'lar seviyesinde kara yolu oldu. Yüzde 90'ın da yüzde 60'ının özel taşıtlar olduğunu ankette gördük. Burada pandeminin net etkisini görüyoruz. Demir yolu ve deniz yoluna da yük aktarmamız gerekir. Güvenli, zamanında ulaştıran, çevreye duyarlı, konforlu yolları, stratejik amaçlarımız içerisine oturttuk ve gereğini yapmaya çalışıyoruz."

"Otonom sistemlerin gelişmesiyle mobilite daha da artacak"

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı Kutluhan Taşkın da kalkınma planlarında otomotiv ve ulaştırma sektörüne uzun yıllardır ağırlık verdiklerini belirterek, "11. Kalkınma Planı'nda da yaptığımız analitik çalışmalar ve hem özel hem de kamu sektörüyle yaptığımız görüşmeler neticesinde 6 temel öncelikli sektör belirlemiştik. Bu önemli bir yenilikti. Daha makro alanlara öncelik verdiğimiz planlardan daha sektörel, mikro alanlara öncelik vermeye başladık. İlaç, kimya, makine ve elektroniğin yanı sıra 2 tane ulaştırmayı hedefleyen; raylı sistemler ve otomotivi öncelikli sektör olarak belirlemiş olduk." ifadelerini kullandı.

Tüm faktörleri bütüncül bir yaklaşımla birbirleriyle konuşur hale getirmeyi istediklerini ifade eden Taşkın, dünyada ulaştırma modlarının çok hızla geliştiğini söyledi.

Taşkın, "Önümüzdeki temel kısıt çevre kısıtı. Mobilitede yenilikçi yaklaşımları konuşuyor olmamızın sebebi de bu kısıtlar. Bu kısıtlar aynı zamanda bize daha müreffeh bir gezegeni sunmayı amaçlayan kısıtlar. Üreticilerimiz de çevre dostu, fosil yakıtlara dayalı olmayan, daha yenilenebilir yakıtlara dayalı araçlar üretsin istiyoruz. Temel perspektifimiz bu." diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Dr. Yunus Emre Ayözen de mobiliteyi etkileyen birçok faktör olduğunu söyledi.

Ayözen, "Demografik etkenler, seyahat davranışları, altyapı faktörleri, sosyal etkenler ve tüm bunları gözeterek bir de psikolojik faktörler var. Özellikle pandemi safhasında bunlara ciddi ciddi kafa yorduk ve yormaya devam ediyoruz." dedi.

2053 yılında sıfır emisyon hedefiyle gerçekleştirdikleri planlamada özellikle sıfır emisyona uygun bir planlama, ulaşım ağını ortaya koymak gerektiğini belirten Ayözen, şu ifadeleri kullandı:

"Mikro mobilite planlaması içerisinde özellikle son ve ilk kilometre yolculukları desteklersek bireysel araç kullanımını azaltıcı, toplu taşımaya kaydıran bir planlama yapabileceğimizi görüyoruz. Sonuna ve başına bir bisiklet ya da mikro mobilite aracı konulduğunda toplu taşıma yolculuklarının 1,5 kat daha arttığını çalışmış Çin'de örnekler var. Biz de bunları çalışıyoruz.

Otonom sistemler hayatımıza girecek ve bu sistemlerin gelişmesiyle mobilite daha da artacak. Örneğin, bugün 100 birimlik mobilitenin, tam otonom dönemde yüzde 30 artacağını söylememiz mümkün."

"Hibrit teknolojisi ucuzladı ve kullanıma elverişli hale geldi"

Renault Mais Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş ise değişim ve dönüşümün, birdenbire içten yanmalı teknolojilerin tamamen bırakılması, elektrikli ya da farklı yakıt türlerindeki araçlara geçiş şeklinde olmadığını söyledi.

Öncelikle ara bir hibrit çözümü olduğunu aktaran Çağdaş, "Hibrit aslında yıllardan beri kullanılan bir teknoloji. Fakat o kadar pahalıydı ki fosil yakıtlı motorlar çok daha ucuz çözümler meydana getirdiği için hibrit araçlar çok tercih edilmiyordu. Bugünkü dünyamızda aslında bunun büyük gelişim ve değişim noktasında olduğunu gördük. Teknolojiyle beraber hibrit araçların teknolojisi de hem ucuzladı hem de kullanıma elverişli hale geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Zorlu Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Sinan Ak, elektrikli araçların hayata girmesiyle birlikte araç kullanım şeklinin de değişeceğini söyledi.

Ak, "Bir aracınız var ve benzin istasyonuna giderek dolduruyorsunuz ve bitene kadar kullanıyorsunuz. Elektrikli araca geçtiğiniz zaman bunu belki ayda bir kere bile yapmayacaksınız. İşin yüzde 80'inde; evlerde, iş yerlerinde ve bazen alışveriş merkezlerinde bu işlemin yapılacağını görüyoruz. Geri kalan yüzde 20 için ise şehirler arası yollarda veya gün içerisinde çok kullanıma bağlı başka bir istasyona uğranılabilir." diye konuştu.

Otomobil, Bisiklet, Tragger, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu 18:58 Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu Selahattin Demirtaş'tan eşine destek! Gelen eleştiriler üzerine: Saçının teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz 18:08 Selahattin Demirtaş'tan eşine destek! Gelen eleştiriler üzerine: Saçının teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz Samsun'a ateş düştü! Şehit annesinin feryadı yürek parçaladı: Annen böyle mi kabul edecekti seni 18:04 Samsun'a ateş düştü! Şehit annesinin feryadı yürek parçaladı: Annen böyle mi kabul edecekti seni
Gündüz kuşağından bir rezalet daha! Evliyken televizyonda gördüğü adama kaçtı, ardından kaçtığı adamın arkadaşının tecavüzüne uğradı 17:34 Gündüz kuşağından bir rezalet daha! Evliyken televizyonda gördüğü adama kaçtı, ardından kaçtığı adamın arkadaşının tecavüzüne uğradı Son yolculuğuna uğurlanan kargo görevlisinin köpeği, sahibinin mezarının başından ayrılmadı 17:26 Son yolculuğuna uğurlanan kargo görevlisinin köpeği, sahibinin mezarının başından ayrılmadı Yıllardır düşük olan libidosu nedeniyle ilişkiye giremeyen model, çareyi çıplak bir halde yoga yapmakta buldu 16:54 Yıllardır düşük olan libidosu nedeniyle ilişkiye giremeyen model, çareyi çıplak bir halde yoga yapmakta buldu
Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı 16:27 Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı Durumu ağırlaşan Murat Başoğlu hastaneye kaldırılmış 15:41 Durumu ağırlaşan Murat Başoğlu hastaneye kaldırılmış

Son Dakika Haberleri
19:00 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 7 Ekim 2021
18:34 Başbakanlık yarışını kaybeden "Türk Armin" lakaplı Armin Laschet, istifasını verdi
18:09 Bu canlı ilk defa görüldü! İsmi daha konulmazken, kan emerek hayatta kaldığı tespit edildi
18:07 Selahattin Demirtaş'tan eşine destek! Gelen eleştiriler üzerine: Saçının teline zarar gelirse sorumlusu sizsiniz
18:06 Eski Fenerbahçeli Van der Wiel'in itirafı gündeme bomba gibi düştü! Aziz Yıldırım tarafından tehdit edilmiş
18:03 Samsun'a ateş düştü! Şehit annesinin feryadı yürek parçaladı: Annen böyle mi kabul edecekti seni
17:53 Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Motorine zam geldi, işte şehirlere göre güncel fiyatlar
17:33 Gündüz kuşağından bir rezalet daha! Evliyken televizyonda gördüğü adama kaçtı, ardından kaçtığı adamın arkadaşının tecavüzüne uğradı
17:31 Sinan Bolat neden Milli Takım'a çağrıldı? Kuntz herkesin merak ettiği soruya cevap verdi
17:28 Hemşireyi korumak isteyen güvenlik görevlisi bayıltana kadar dövdü! Acımasız saldırgan: Sen daha ölmedin mi?
Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 7 Ekim 2021 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 7 Ekim 2021         
19:00
Attığı golü hüngür hüngür ağlayarak ölen ağabeyine adayan futbolcu, PFDK'lık oldu Attığı golü hüngür hüngür ağlayarak ölen ağabeyine adayan futbolcu, PFDK'lık oldu         
18:38
Eski Fenerbahçeli Van der Wiel'in itirafı gündeme bomba gibi düştü! Aziz Yıldırım tarafından tehdit edilmiş Eski Fenerbahçeli Van der Wiel'in itirafı gündeme bomba gibi düştü! Aziz Yıldırım tarafından tehdit edilmiş         
18:06
Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Motorine zam geldi, işte şehirlere göre güncel fiyatlar Son Dakika: Araç sahiplerine üzücü haber! Motorine zam geldi, işte şehirlere göre güncel fiyatlar         
17:54
Hemşireyi korumak isteyen güvenlik görevlisi bayıltana kadar dövdü! Acımasız saldırgan: Sen daha ölmedin mi? Hemşireyi korumak isteyen güvenlik görevlisi bayıltana kadar dövdü! Acımasız saldırgan: Sen daha ölmedin mi?         
17:28
Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı 40 yıllığına özelleştirilecek! En yüksek teklifi veren şirket ortaya çıktı Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı 40 yıllığına özelleştirilecek! En yüksek teklifi veren şirket ortaya çıktı         
17:18
İki hükümlü, cezaevinde gördükleri eğitimle hafız olup cübbe giydi İki hükümlü, cezaevinde gördükleri eğitimle hafız olup cübbe giydi         
16:35
"Satılmasın" diye vasiyet edilen otomobile gelen 130 bin liralık teklifi geri çeviremedi         
15:55
Armağan Çağlayan'ın Armağan Çağlayan'ın "Babanız ne iş yapıyor?" sorusuna Tamer Karadağlı'dan beklenmedik yanıt         
15:35
Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Kredi Kooperatifleri, "Fiyatlar Gayet Uygun Değilmiş" haberlerine fiyat listesiyle yanıt verdi         
15:09
BioNTech aşısıyla ilgili korkutan araştırma! 2 doz olan 1 milyon kişide aşının koruyuculuğu 6 ayda yüzde 20'ye düşüyor BioNTech aşısıyla ilgili korkutan araştırma! 2 doz olan 1 milyon kişide aşının koruyuculuğu 6 ayda yüzde 20'ye düşüyor         
14:16
Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı         
11:37
Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu         
10:56
İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı         
09:33
Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum         
07:29
74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım         
07:27
Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı         
07:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2021 19:14:25. #1.13#
SON DAKİKA: 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement