AB ülkelerine tonlarca fındık ihraç edildi

Fındık üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Düzce'den Eylül aylarında Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 2 bin 472 ton 180 kilogram fındık ihracatı gerçekleşti.

Fındıkta dünya pazarının yüzde 70'ini elinde tutan Türkiye, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine fındık ihraç ediyor. Üretiminde ve ihracatında dünyada birinci sırada olduğumuz fındık, Türkiye'de 39 ilde, 728 bin hektar alanda yaklaşık 600 bin çiftçi tarafından üretiliyor. Fındık üretiminin önemli merkezlerinden olan Düzce'de Eylül ayı fındık ihracat rakamları açıklandı. Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü AB ülkelerine Eylül ayında 2 bin 472 ton 180 kilogram ihraç edildiği bildirdi.

Ayrıca bin 240 ton 320 kg diğer gıda maddeleri, bin 656 ton 486 kg orman ürünleri olmak üzere toplam 5 bin 368 ton 986 kg, ihraç edildi. - DÜZCE