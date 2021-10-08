ABD'de ham petrolünün varil fiyatı 80 doları aştı

ABD'de Batı Teksas türü (WTI) ham petrol vadelileri, Kasım 2014'ten bu yana ilk kez 80 doların üzerini gördü.

Ülkede Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili, TSİ 17.09 itibarıyla yüzde 2'ye yakın artarak 80.05 dolara kadar yükseldi.

Küresel piyasalarda enerji krizi giderek derinleşirken, ülkede petrol fiyatları son günlerdeki yükselişini sürdürdü.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, üretimi hızlandırma çağrılarına direnmesiyle petrol fiyatları yükselişe geçmişti.

Arz-talep açığı nedeniyle artan enerji fiyatlarına rağmen OPEC+ grubu, pazartesi günü gerçekleştirdiği toplantıda, daha önce belirlenen üretim düzenlemesi planı kapsamında kasım ayı için günlük 400 bin varil üretim artışı kararı almıştı.

Fiyatların yükselişinde, ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden piyasaya petrol satışı yapıp yapmayacağına ilişkin belirsizlik de etkili olmuştu.

Dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden yapacağı satışla artan fiyatlara müdahale edebileceği açıklamalarının ardından bir miktar gerileyen petrol fiyatları, ABD Enerji Bakanlığının "şimdilik" böyle bir planının bulunmadığına ilişkin haberler yayınlanmasıyla tekrar yükselmişti.