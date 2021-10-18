Adana Ticaret Borsası
18.10.2021 16:43
Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 3 liradan satıldı.
Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 3 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,90
|3,00
|Mısır
|Kg
|2,67
|2,75
|Ayçiçeği
|Kg
|5,25
|5,35
|Soya fasulyesi
|Kg
|5,00
|5,15
|Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)
|Kg
|24,90
|25,00
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