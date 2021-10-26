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Afyonkarahisar'da pazarın dikkat çekeni hamsi ve patates oldu - Son Dakika

Afyonkarahisar'da pazarın dikkat çekeni hamsi ve patates oldu

26.10.2021 11:43
Afyonkarahisar'da pazarın dikkat çekeni hamsi ve patates oldu

Hava sıcaklıklarının bir hayli düştüğü Afyonkarahisar'da yerli ürünlerin yerini sera ürünleri alırken, pazarda patates fiyatları ile balık fiyatları dikkat çekiyor.

Hava sıcaklıklarının bir hayli düştüğü Afyonkarahisar'da yerli ürünlerin yerini sera ürünleri alırken, pazarda patates fiyatları ile balık fiyatları dikkat çekiyor. Karadeniz'de hamsi bolluğu nedeniyle fiyat düşerken, patates fiyatında ise yükseliş göze çarpıyor.

Afyonkarahisar'da kurulan semt pazarlarında havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar bir yandan kışlık ihtiyaçlarını giderirken bir yandan da haftalık pazar alışverişlerini yapıyor. Yaz döneminde sebze ve meyve fiyatlarındaki uygunluk nedeniyle kilo kilo alınan ürünler artık yarımşar ve birer kilo olarak alınıyor. Kentin en işlek pazarlarından Mecidiye pazarında vatandaşlar Karadeniz'deki balık bolluğu nedeniyle fiyatı düşen hamsiyi tercih ediyor. 15 liradan başlayan hamsi fiyatları büyüklüklerine göre 30 liraya kadar çıkıyor.

Diğer yandan patates hasadının yapıldığı Afyonkarahisar'da patates fiyatları da şaşırtıcı bir şekilde yükseliş gösterdi. Geçtiğimiz yıl kilosu 1 liradan satılan kışlık patates pazarda 3 kilosu 10 lira olarak tezgahlarda yerini aldı. Öte yandan sebze ve meyve fiyatlarında da mevsimsel olarak yükseliş gözlendi. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da pazarın dikkat çekeni hamsi ve patates oldu
Afyonkarahisar'da pazarın dikkat çekeni hamsi ve patates oldu
Afyonkarahisar'da pazarın dikkat çekeni hamsi ve patates oldu
Afyonkarahisar'da pazarın dikkat çekeni hamsi ve patates oldu
Afyonkarahisar'da pazarın dikkat çekeni hamsi ve patates oldu
Afyonkarahisar'da pazarın dikkat çekeni hamsi ve patates oldu

Karadeniz, Karahisar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Afyonkarahisar'da pazarın dikkat çekeni hamsi ve patates oldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da pazarın dikkat çekeni hamsi ve patates oldu - Son Dakika
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