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Albaraka Türk Genel Müdürlüğü'ne vekaleten Malek Khodr Temsah atandı - Son Dakika

Albaraka Türk Genel Müdürlüğü'ne vekaleten Malek Khodr Temsah atandı

01.11.2021 12:32
Albaraka Türk Genel Müdürlüğü'ne vekaleten Malek Khodr Temsah atandı

Albaraka Türk Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Malek Khodr Temsah atandı.

Albaraka Türk Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Malek Khodr Temsah atandı.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, 2014'ten bu yana bankada görev yapan Temsah, Albaraka'daki mevcut görevlerine ilaveten "genel müdür vekilliği" görevini de yürütecek.

Temsah, George Washington Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 2003'te mezun oldu, 2006'da ise Thunderbird, the Garvin School of International Management'ta işletme yüksek lisansını tamamladı.

Kariyerine 2003'te Washington'da yer alan Bank of America KOBİ Bankacılığı'nda başlayan ve 2007-2009'da Londra merkezli European Islamic Investment Bank Hazine ve Sermaye Piyasaları Birimi'nde görev alan Temsah, 2010'da Bahreyn'de Albaraka Bankacılık Grubu'na katılarak 2014'e kadar kuruculuğunu üstlendiği Sukuk masasında global sukuk portföyünden sorumlu olarak görevini sürdürdü.

Malek Khodr Temsah, Albaraka Türk Katılım Bankası'nda 2014'te göreve başladı ve 2017-2021'de hazine, finansal kurumlar ve yatırım bankacılığı birimlerinden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini üstlendi. Temsah, 2017-2020'de Fas'ın ilk katılım bankalarından BTI Bank'ın yönetim kurulu ve denetim komitesi üyeliklerini de yürüttü.

2017'den beri genel müdürlük görevinde bulunan ve emeklilik kararını açıklayan Melikşah Utku ise Albaraka Türk Yönetim Kurulu Üyeliği görevine devam edecek.

George Washington Üniversitesi, Albaraka Türk, Washington, Albaraka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Albaraka Türk Genel Müdürlüğü'ne vekaleten Malek Khodr Temsah atandı - Son Dakika Ekonomi


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