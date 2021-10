Amazon Prime Gaming'in ekim ayı ücretsiz oyunları açıklandı

Amazon Prime Gaming Türkiye, ekim ayının ücretsiz oyun seçkisini duyurdu.

Amazon'dan yapılan açıklamaya göre, Amazon Prime üyeleri, bu ay STAR WARS: Squadrons, Alien: Isolation, Ghostrunner, Song of Horror Complete Edition, Red Wings: Aces of the Sky, Wallace & Gromit's Grand Adventures, Secret Files, Blue Fire, Tiny Robots Recharged ve Whiskey & Zombies: The Great Southern Zombie Escape oyunlarına ücretsiz sahip olabilecek. Ekim ayı boyunca Prime Gaming üyeleri ayrıca, Apex Legends, Call of Duty, Destiny 2, Genshin Impact, Rainbow Six Siege, Dauntless, Fall Guys ve daha birçok oyunda yeni oyun içi ganimet ve geliştirmelerin keyfini çıkarabilecek.

Prime üyeleri, Prime Gaming ile her ay üyelere özel oyun içeriklerine ücretsiz erişim sağlayabiliyor. Prime Gaming kapsamında üyelere süresiz sahip olabilecekleri bu ücretsiz oyunların yanı sıra popüler oyunlarda kullanabilecekleri seviye atlatma, kıyafet ve kaplama gibi karakter yükseltmeleri ile Twitch üzerinden diledikleri bir yayıncının kanalına 30 gün boyunca ücretsiz abonelik gibi ayrıcalıklar da sunuluyor.

Amazon Prime üyeliği, Prime Gaming ayrıcalıklarının yanı sıra aynı gün, ertesi gün ya da 2 günde bedava ve hızlı teslimat seçenekleri, Prime Video ile sürekli yenilenen popüler film ve dizilerden oluşan geniş bir seçkiye sınırsız erişim, üyelere özel indirimler de dahil birçok ayrıcalığı aylık sadece 7,90 TL'ye sunuyor.