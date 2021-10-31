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ASO 2. OSB, İskoçya'daki COP26 Konferansı'na katılacak - Son Dakika

ASO 2. OSB, İskoçya'daki COP26 Konferansı'na katılacak

31.10.2021 10:27
ASO 2. OSB, İskoçya'daki COP26 Konferansı'na katılacak

Ankara Sanayi Odası 2. Organize Sanayi Bölgesi (ASO 2. OSB), bugün İskoçya'nın Glasgow şehrinde başlayacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 26. Taraflar Konferansı'na (COP26) katılım sağlayacak.

Ankara Sanayi Odası 2. Organize Sanayi Bölgesi (ASO 2. OSB), bugün İskoçya'nın Glasgow şehrinde başlayacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 26. Taraflar Konferansı'na (COP26) katılım sağlayacak.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, ASO 2. OSB Başkanı Seyit Ardıç, COP26 Konferansı'ndaki Türkiye etkinlikleri kapsamında 3 Kasım'da konuşma yaparak bölgede bu konuda yürütülen çalışmaları anlatacak. ASO 2. OSB, etkinliğe Türkiye'den katılan tek sanayi bölgesi olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ardıç, COP26 Konferansı'nın 197 ülkeden 140 liderin katılımıyla yapılmasının beklendiğini belirterek, ASO 2. OSB olarak yürüttükleri çalışmaları konferansta anlatacaklarını ifade etti.

Ankaralı sanayicilerin küresel ısınmanın etkilerini en aza indirmek amacıyla gayret gösterdiklerini vurgulayan Ardıç, şunları kaydetti:

"ASO 2. OSB'de 307 firmamız yerleşik olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu firmalarımız binlerce insanımıza istihdam sağlıyor. Dünya yeni bir çağın eşiğinde. Bu çağ yeşil dönüşüm çağı olacak. Karbonsuz elektrik üretimi, deniz üstü rüzgar enerjisi, jeotermal, elektrik bataryaları, pompaj depolamalı hidroelektrik, termal depolama ve ucuz hidrojene erişim bu dönüşüm çağının en çok konuşulacak konuları olacak. ASO 2. OSB yönetimi olarak yeşil dönüşüm çağına entegre olacak çalışmaları başlattık. Konferansta Ankara'mızın sanayisini anlatma fırsatı bulacağız. Aynı zamanda ASO 2. OSB'yi tanıtacağız ve yeşil dönüşüm için planlarımızı anlatacağız. Yeşil dönüşüm için ciddi bir yatırım ve buna bağlı olarak finansman gerekiyor. Bununla ilgili Uluslararası İklim Fonu'nun devreye girmesi bekleniyor. COP26 Konferansı'nda ASO 2.OSB için fondan yararlanabilme ve ikili görüşmeler yapma fırsatımız da olacak."

Ardıç, Türkiye'nin ihracatının büyük bölümünün Avrupa Birliği ülkelerine yapıldığına dikkati çekerek, gerekli hazırlıkların yapılmaması durumunda ihracatçıların yüksek karbon vergisi ödemekle yüz yüze kalabileceği uyarısında bulundu.

Ankara Sanayi Odası, geri dönüşüm, İskoçya, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ASO 2. OSB, İskoçya'daki COP26 Konferansı'na katılacak - Son Dakika Ekonomi


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