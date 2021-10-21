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ASO Başkanı Özdebir'den kadın adaylara destek sözü - Son Dakika

ASO Başkanı Özdebir'den kadın adaylara destek sözü

21.10.2021 11:56
ASO Başkanı Özdebir'den kadın adaylara destek sözü

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, kadın sanayicilere 2022 yılında yapılacak oda seçimlerine katılma çağrısında bulunarak, başkan olarak kadın aday çıkarsa destekleyeceği sözünü verdi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, kadın sanayicilere 2022 yılında yapılacak oda seçimlerine katılma çağrısında bulunarak, başkan olarak kadın aday çıkarsa destekleyeceği sözünü verdi.

Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER) koordinatörlüğünde Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği (DOGÜNKAD) ve Konya İş Kadınları Derneği (KİKAD) paydaşlığında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 'Aktif Kadın Eşit Temsil' projesinin Ankara Paydaş Toplantısı, Atlı Otel'de düzenlendi. KAİSDER Başkanı Canan Karalar Yüksel'in ev sahipliğindeki toplantıya her üç derneğin üyeleri ile birlikte ASO Başkanı Nurettin Özdebir ile ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç da katıldı. Toplantının ilk bölümünde meslek örgüt ve odalarının yönetim organlarında kadın temsilinin yetersizliğinin nedenleri ile kadınların yönetim organlarında yer alabilmeleri ile ilgili güçlü ve zayıf yönleri, engelleri ve fırsatları tartışıldı. İkinci bölümde ise meslek örgüt ve odalarının yönetim organlarında daha fazla sayıda kadının yer alabilmesi için yapılması gerekenler ve meslek örgüt ve odalarının yönetim organlarında kadınların eşit/dengeli katılımının yönetimde, alınan kararlarda ne gibi farklar oluşturabileceği tartışıldı.

Toplantının açılışında konuşan KAİSDER Başkanı Canan Karalar Yüksel, çeşitliliği yüksek tutmanın iş hayatında verimliliği artırdığına değinerek, "Masada kadınlar olduğunda tartışma zenginleşiyor, karar verme süreci iyileşiyor, organizasyon güçleniyor. İnovasyonun, gelişimciliğin ve yenilikçiliğin doğası ayrımcılığa aykırı. Cinsiyetçi yaklaşımdan uzaklaşmak, her bir kişiye birey olarak bakma kültüründen yola çıkmak, bakış açısına farklı bir yön katmanın yoludur" dedi.

"Güçlü toplumun inşası kadınların güçlenmesiyle olacaktır"

ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç ise kadının güçlü olduğu bir toplumda aile ve ülkenin de güçlü olduğuna vurgu yaptı. "Bir ülkenin sürdürülebilir olmasının yolu, kadınların ekonomik ve sosyal yönden güçlenmesinden geçmektedir" diyen Ardıç, kadınların iş, sosyal ve siyasi hayata en yüksek katılımın Avrupa kıtasında olduğunu aktardı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verilerine göre Türkiye'de kadınların meslek örgütlerinde yönetici ya da diğer organlar düzeyinde yüzde 3 seviyelerinde temsil edildiğini ifade eden Ardıç, kadınların iş gücü piyasasına katılımı ve karar verme süreçlerinde etkinliğinin artırılmasının önemli olduğuna değinerek, "Meslek örgütlerinin karar alma süreçlerinde, ticaret ve sanayi odalarının komitelerinde, meclislerinde, kurullarında ve diğer yönetim organlarında kadınların temsiliyetinin artırılması bakımından da bu projenin yürütülmesinin çok anlamlı olduğunu değerlendiriyorum" dedi.

Ardıç, konuşmasını "Güçlü toplumun inşası kadınların güçlenmesiyle olacaktır" sözleriyle noktaladı.

"Bir kadın başkan adayı olursa onu da desteklerim"

Meslek örgütlerindeki karar alma süreçlerinde kadın temsilini artırmak amacıyla düzenlenen 'Aktif Kadın Eşit Temsil' projesinin oldukça önemli olduğunu söyleyen ASO Başkanı Nurettin Özdebir de, "Kadın girişimcilerin bu çabalarını oldukça değerli buluyorum. Türkiye'de kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımları her geçen gün artmaktadır" dedi.

Kadınların istihdama katılım oranının yüzde 34 seviyelerine geldiğini ifade eden Özdebir, "Kamuda görev yapan personelin yüzde 40'ı, üniversitelerdeki akademisyen kadronun yüzde 50'si, öğretmenlerin yüzde 60'ı kadınlardan oluşuyor. İş dünyasında da bu oranları yakalarsak Türkiye uçmaya başlar" diye konuştu.

Kadınların erkeklerden önemli farkları olduğunu anlatan Özdebir, "Duygusal zeka ve sezgiler açısından erkekler çok mekanik ama kadınlar bu konularda çok doğru kararlar alabiliyorlar. Bu özelliklerden toplum olarak daha fazla istifade etmemiz lazım. Türkiye hak ettiği yere kadınlarla birlikte ulaşacak" dedi.

Özdebir, projedeki hedefleri konusunda her zaman kadınların yanında olacağı sözünü yineleyerek şöyle devam etti:

"Ben sözümün arkasındayım. Şu anda meclisimizde 3 kadın var. Bu sayı 15'lere çıkar ve bir kadın da başkan adayı olursa onu da desteklerim. Şu anda ASO komitelerinde yer alan 13 kadın üyemizi yeterli bulmuyorum. Göreve geldiğimde hiç kadın komite ve meclis üyemiz olmadığını daha önce size ifade etmiştim. Bunu bir ilerleme olarak görelim ama asla yeterli bulmadığımı da ifade etmek istiyorum. Bu projeniz umarım kadın sanayicilerimizi motive eder ve seçimlerde komitelerde yer almaya çalışırlar." - ANKARA

ASO Başkanı Özdebir'den kadın adaylara destek sözü

Ankara Sanayi Odası, Nurettin Özdebir, ASO Başkanı, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ASO Başkanı Özdebir'den kadın adaylara destek sözü - Son Dakika Ekonomi


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