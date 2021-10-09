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Atıl alan kenevir tarlası oldu, 500 dekar alanda hasat başladı - Son Dakika

Atıl alan kenevir tarlası oldu, 500 dekar alanda hasat başladı

09.10.2021 19:05

Atıl alan kenevir tarlası oldu, 500 dekar alanda hasat başladı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: "Sözleşmeli üretim modeliyle kenevir üretim alanlarını genişletmek istiyoruz" Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 500 dekarlık atıl bir alana dikilen ve olgunluk seviyesine...

Atıl alan kenevir tarlası oldu, 500 dekar alanda hasat başladı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce:

"Sözleşmeli üretim modeliyle kenevir üretim alanlarını genişletmek istiyoruz"

SAKARYA - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 500 dekarlık atıl bir alana dikilen ve olgunluk seviyesine gelen endüstriyel kenevirin hasadı başladı. Traktörün koltuğuna geçerek hasat yapan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 2022 yılında sözleşmeli üretim modeliyle kenevir dikim alanlarını genişletmek istediklerini belirtti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Arifiye mevkii Sakarya Nehri kenarında atıl durumda bulunan 500 dekarlık alanda ekimi yapılan endüstriyel kenevirin hasadına başlandı. Hasat çalışmalarına katılan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, her alanda kullanılan kenevirlerin Sakarya'nın yanı sıra ülke ekonomisine büyük katkı sunacağını dile getirdi. Boyları yaklaşık 3 metreye ulaşan ve hasadı yapılan endüstriyel kenevirden, yağ, kenevir sabunu, yastık ile halı üretimleri gerçekleştiriliyor. Bir çok alanda kullanılan kenevir hakkında konuşan Ekrem Yüce, 2022 yılında sözleşmeli üretim modeline geçerek kenevir dikim alanlarını genişletmek istediğini dile getirdi.

Doğal, organik kenevir yağı üretimi gerçekleştirdik

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Geçen sene 100 dekar gibi bir alana dikim gerçekleştirdik ve güzel sonuçlar aldık. Bu sonuçlar neticesinde tohumlardan doğal, organik kenevir yağı üretimi gerçekleştirdik. 2021 yılına girdiğimizde de bu rakamı yükselttik ve alanı 500 dekara çıkardık. 2021 yılında Mayıs ayı içerisinde 500 dekarlık bir kenevir ekimi gerçekleştirdik. Çok başaralı bir sonuç aldık. Bu kenevirlerin hem şehrimize hem de ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Sözleşmeli üretim modeliyle kenevir üretim alanlarını genişletmek istiyoruz

Kenevirin öneminden bahseden Yüce, "Kenevire çok uzak değiliz zamanında kenevirden sepet, urgan, çuval yapılmış ve değişik amaçlarda kullanılmıştır. Daha sonrada bu kenevir yasaklandı ama Cumhurbaşkanımızın yüksek iradeleriyle tekrar kenevirin ekimi, dikimi, üretimi kontrol altında. Bizde bu ürünü Sakarya'ya getirmiş olduk. 2022 yılında da Allah izin verirse sözleşmeli üretim modelini yani üreticilerimiz sözleşmeli üretim modeliyle kenevir üretim alanlarını genişletmek istiyoruz. Her türlü imkanı tohumunu, gübresini, alet ve araçlarını büyükşehir olarak karşılayıp tekrar ürettikleri ürünleri yine büyükşehir olarak almayı tarz ederek böyle bir üretim alanını genişletmek istiyoruz. Bu şekilde de yeni bir ekmek kapısı açılmış oluyor. Her sektörde kullanılabilen ve ivme kazandıran bu bitkinin hasadını gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Atıl alan kenevir tarlası oldu, 500 dekar alanda hasat başladı
Atıl alan kenevir tarlası oldu, 500 dekar alanda hasat başladı
Atıl alan kenevir tarlası oldu, 500 dekar alanda hasat başladı
Atıl alan kenevir tarlası oldu, 500 dekar alanda hasat başladı
Atıl alan kenevir tarlası oldu, 500 dekar alanda hasat başladı
Atıl alan kenevir tarlası oldu, 500 dekar alanda hasat başladı
Atıl alan kenevir tarlası oldu, 500 dekar alanda hasat başladı
Atıl alan kenevir tarlası oldu, 500 dekar alanda hasat başladı
Atıl alan kenevir tarlası oldu, 500 dekar alanda hasat başladı
Atıl alan kenevir tarlası oldu, 500 dekar alanda hasat başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya, Kenevir, Hasat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Atıl alan kenevir tarlası oldu, 500 dekar alanda hasat başladı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Atıl alan kenevir tarlası oldu, 500 dekar alanda hasat başladı - Son Dakika
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