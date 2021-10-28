Avrupa borsaları, Fransa hariç düşüşle açıldı

Avrupa borsaları güne düşüşle başladı, Fransa'da CAC 40 endeksi pozitif ayrıştı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,11 değer kaybederek 473,52 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,15 düşüşle 15.682 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 düşüşle 7.235 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 yükselişle 6.770 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,15 değer kaybederek 8.959 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, 1,1604 seviyesinden işlem görüyor.
Avrupa'da bugün gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın karar sonrası yapacağı açıklamalara çevrildi.
Analistler, ECB'nin, bugünkü toplantıda faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ve destekleyici tutumunu sürdüreceğini tahmin ederken, buna karşılık artan enflasyon baskılarına ilişkin yapılacak yönlendirmelerin yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.
Kaynak: AA
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