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Avrupa'da doğal gaz fiyatları megavatsaat başına 100 avronun altına geriledi - Son Dakika

Avrupa'da doğal gaz fiyatları megavatsaat başına 100 avronun altına geriledi

07.10.2021 10:17
Avrupa'da doğal gaz fiyatları megavatsaat başına 100 avronun altına geriledi

Avrupa'da en fazla derinliğe sahip Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören Kasım vadeli kontratlarda, dün megavatsaati 160 avroya kadar çıkarak rekor kıran doğal gazın fiyatı bugün saat 10.10 itibarıyla yüzde 43,75 azalarak 90 avroya düştü.

Avrupa'da en fazla derinliğe sahip Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören Kasım vadeli kontratlarda, dün megavatsaati 160 avroya kadar çıkarak rekor kıran doğal gazın fiyatı bugün saat 10.10 itibarıyla yüzde 43,75 azalarak 90 avroya düştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün yaptığı açıklamada, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatının 2021'deki seviyeleri geçeceğini belirtmesinin ardından doğal gaz fiyatlarında düşüş yaşanıyor.

Kasım vadeli kontratlar için ekim başında 96 avro seviyesinde bulunan doğal gaz fiyatları, TTF'de işlem gören yine Kasım vadeli kontratlar için 6 Ekim'de megavatsaat başına 160 avroya kadar çıkarak rekor kırmıştı.

Söz konusu ticaret noktasında doğal gazın fiyatı, Putin'in açıklamalarının ardından düşmeye başladı ve bugün saat 10.10 itibarıyla ise dünkü rekor seviyeye göre yüzde 43,75 azalarak 90 avroya geriledi.

Vladimir Putin, Doğalgaz, Hollanda, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa'da doğal gaz fiyatları megavatsaat başına 100 avronun altına geriledi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Avrupa'da doğal gaz fiyatları megavatsaat başına 100 avronun altına geriledi - Son Dakika
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