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Aydın'da iş değil, kalifiye çalışan sıkıntısı var - Son Dakika

Aydın'da iş değil, kalifiye çalışan sıkıntısı var

28.10.2021 09:57
Aydın'da iş değil, kalifiye çalışan sıkıntısı var

AYDIN (İHA) – Türkiye'nin en büyük sıkıntıları arasında 'işsizlik ve iş bulamama' gösterilirken Aydın'da veriler bunun tam tersine işaret ediyor.

AYDIN (İHA) – Türkiye'nin en büyük sıkıntıları arasında 'işsizlik ve iş bulamama' gösterilirken Aydın'da veriler bunun tam tersine işaret ediyor. Sadece Aydın sanayiinde şu anda yaklaşık 10 bin nitelikli çalışan ihtiyacı olduğu belirtildi.

Aydın Sanayi Odası Meclis Başkanı ve ASTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekorunu kıran Aydın'ın Cumhuriyet tarihinin en fazla nitelikli çalışan sıkıntısını yaşadığını belirterek, "Maalesef çalışacak işçi bulamıyoruz. Ücretli olarak açtığımız kurslar bile kursiyerlerin daha basit işler araması, sanayi ortamının zor olduğu düşüncesi ile çalışmaktan vazgeçmesi nedeniyle tamamlanmadan kapanıyor. Herkes işsizlikten dert yanıyor ama 'işsizim, iş arıyorum' diyenler maalesef sanayide çalışmak istemiyor. Herkesi meslek yetiştirme kurslarına katılım için davet ediyoruz" dedi.

"İhracatta Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık ama çalışacak eleman yok"

Aydın ilinin şu anda 923 milyon dolar ihracat hedefini gerçekleştirerek Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını, bu rakamın yıl sonu itibariyle 1 milyar dolara aşacağını belirten Aydın Sanayi Odası Meclis Başkanı ve ASTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, "İhracatın artması sevindirici bir durum. Ancak Aydın sanayiinin en büyük sıkıntısı çalışacak eleman bulamamak. Şu anda çalışacak kalifiye eleman bulamadığımız için niteliksiz iş gücüne yöneliyoruz. Kısacası tecrübesi olmayan ve sanayi sektöründe çalışmak isteyen arkadaşlarımıza ücret destekleri ve sosyal olanakları olan meslek yetiştirme kursları açarak, mesleki yeterlilik sertifikası almalarını sağlayarak işe yerleştiriyoruz. Sokağa çıktığımızda herkes işsizlikten dert yanıyor ama şu anda mesleki eğitim kursu açabileceğimiz 20 kişilik iş başvurusu bile yok. Bu 20 kişilik sayıyı tamamlayıp 6 ay süren mesleki eğitim kurslarının birçoğu da kursun ortasında 'iş arıyorum' diyen kişilerin çalışmaktan vazgeçmesi sonucu tamamlanamıyor" ifadelerini kullandı.

"Erkekler daha basit işlerde çalışmak istiyor"

Şu anda Aydın'da çoğu firmada erkeklerin daha basit işlerde çalışma arzusu, meslek edinme ve sanayide çalışmadan kaçınması sebebi ile kadınların oranı artmaya başladı. Kadınların sanayide daha fazla yer almasının sevindirici olduğunu fakat erkek çalışanlarda bu istekliliğin azalmasının ileride çok daha büyük sorunları beraberinde getireceğini kaydeden Gökhan Maraş, "Bugün forklift kullanıcısından kaynakçısına, CNC operatöründen kamyon kullanımına kadar pek çok işi kadınlarımız yapmaya başladı. Bu işleri yapabilmek için de hepsinin mesleki yeterlilik belgesi olması gerekiyor. Belgesi olmayan kanunen çalıştırılamıyor. Bu belgeleri almaları için bizzat ASTİM'e gelerek bizlerle irtibata geçebilirler. Katılım gösterenler kurs esnasında maaş alırken bir yandan mesleki tecrübe kazanarak, kurs bitiminde de istihdam olanağına sahip olacaklar" diyerek iş arayanları meslek yetiştirme kurslarına davet etti.

"Firmalar arasında transferler başladı"

Şu anda firmalar arasında nitelikli eleman transferleri başladığını, bu durumun iş hayatını olumsuz etkilediğini kaydeden Gökhan Maraş, "Bir yanda 'işsizim iş arıyorum' diyenler varken diğer yanda firmaların hepsi ciddi bir eleman arayışında. Hatta bazı firmalar çalıştıracak eleman bulamadıkları için başka bir firmada çalışan kişileri sosyal iş ağları aracılığı ile transfer etmeye başladı. Aslında bu durum hem etik değil hem de kısır döngüye neden olduğu gibi firmalar arasında sıkıntıya da neden oluyor. Sadece Aydın ASTİM OSB şu anda bin kişi hemen iş bulabilir. Bu rakam Aydın genelinde ise ilk etapta 10 bin nitelikli çalışan ihtiyacını gösteriyor" dedi. - AYDIN

Aydın'da iş değil, kalifiye çalışan sıkıntısı var
Aydın'da iş değil, kalifiye çalışan sıkıntısı var
Aydın'da iş değil, kalifiye çalışan sıkıntısı var
Aydın'da iş değil, kalifiye çalışan sıkıntısı var

Kahramanmaraş, İşsizlik, Türkiye, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aydın'da iş değil, kalifiye çalışan sıkıntısı var - Son Dakika Ekonomi


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