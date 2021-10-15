Üye Girişi
Başkan Günel, Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Günel, Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

15.10.2021 12:20
Başkan Günel, Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na turizm ile ilgili olarak yaptığı sunuma katıldı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na turizm ile ilgili olarak yaptığı sunuma katıldı. Toplantıda Türkiye turizminin bugünü ve yarını masaya yatırıldı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Genel Merkezi'nden yapılan davet üzerine Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ile yaptığı turizm değerlendirme toplantısına katıldı. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya tarafından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na "Türkiye Turizminin Bugünü ve Yarını" başlıklı bir sunumun yapıldığı toplantıda CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Parti Meclisi Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak da yer aldı.

Türk turizminin sorunlarının ve çözüm önerilerinin ele alındığı toplantıda Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte "yeni turizm" anlayışı ile yaşama geçirdikleri projeler ve pandemi sürecinde yürütülen çalışmalarla ilgili olarak bilgi aktardı. Turizmi çeşitlendirmenin ve 12 aya yaymanın önemine dikkat çeken Başkan Ömer Günel, uzun süredir atıl konumda olan Kuşadası Efes Kongre Merkezi'ni kent turizmine kazandırmak ve Kuşadası'nı kongre turizmi destinasyonu haline getirmek amacıyla ilgili paydaşlarla yürütülen çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "CHP Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekillerimiz ve parti yöneticilerimizle birlikte TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın Türkiye turizminin bugünü ve yarını üzerine sunumunu dinledik. Turizmi iyileştirecek ve geliştirecek her türlü çalışmanın paydaşı ve takipçisi olacağız" dedi.

Başkan Ömer Günel, toplantı sonrasında ayrıca Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na kentte faaliyet gösteren üretici kooperatifleri ile yerel üreticiler tarafından üretilen ve Ada Bahçe'den elde edilerek Halk Ada Market'te satışa sunulan Kuşadası'na has doğal ürünlerden armağan etti. - AYDIN

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Günel, Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Afganistan'da Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi 12:07 Son Dakika: Afganistan'da Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi Vali'nin 11:49 Vali'nin "4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyoruz" sözlerine, sektörden destek geldi: Acil 200 kişi aranıyor Sattığı eve gizlice giren talihsiz adam, çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti 11:48 Sattığı eve gizlice giren talihsiz adam, çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti
Hakimden emsal niteliğinde karar! Trafikte tartıştığı Arda'yı bıçaklayan sanığa 11:35 Hakimden emsal niteliğinde karar! Trafikte tartıştığı Arda'yı bıçaklayan sanığa "Ders olsun" diyerek 6 yıl hapis cezası verdi Cemiyette büyük kavga! Fatoş Mildon ve Fatma Doğan karşılaştıkları davette birbirine girdi 11:23 Cemiyette büyük kavga! Fatoş Mildon ve Fatma Doğan karşılaştıkları davette birbirine girdi Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Merkezi yönetim bütçesi eylülde 23,6 milyar TL açık verdi 11:06 Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Merkezi yönetim bütçesi eylülde 23,6 milyar TL açık verdi
BİM, Afyon'da topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı 10:28 BİM, Afyon'da topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı AK Parti'den seçimlerle ilgili değişiklik kararları! Zarfsız oy kullanımı gündeme geldi 10:23 AK Parti'den seçimlerle ilgili değişiklik kararları! Zarfsız oy kullanımı gündeme geldi

Son Dakika Haberleri
12:21 Aydın Doğan gazetelere verdiği ilanla, Doğan Yatırım Bankası resmen kurduğunu ilan etti
12:06 Son Dakika: Afganistan'da Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi
11:52 Anime karakterine dönüştürülmüştü! Muhalif çıkışlarıyla Putin'i sinirlendiren vekil Afrika'ya sürgün edildi
11:47 Sevgili şiddeti kameralarda! Gözü dönen adam, kız arkadaşını sokak ortasında böyle dövdü
11:46 Polisin dur ihtarına uymayınca kovalamaca yaşandı! Yakalanmamak için kafasına silah dayadı
11:45 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı: 2022 Bütçe Kanun Teklifi hazır, aslan payını eğitime ayırdık
11:23 Öğretmenlerinin cinsel tacizine uğradığını söyleyen 15 kız ve erkek öğrencinin ailesi savcılığa koştu
11:22 Cemiyette büyük kavga! Fatoş Mildon ve Fatma Doğan karşılaştıkları davette birbirine girdi
11:05 Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Merkezi yönetim bütçesi eylülde 23,6 milyar TL açık verdi
11:05 Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı
Aydın Doğan gazetelere verdiği ilanla, Doğan Yatırım Bankası resmen kurduğunu ilan etti Aydın Doğan gazetelere verdiği ilanla, Doğan Yatırım Bankası resmen kurduğunu ilan etti         
12:22
Anime karakterine dönüştürülmüştü! Muhalif çıkışlarıyla Putin'i sinirlendiren vekil Afrika'ya sürgün edildi Anime karakterine dönüştürülmüştü! Muhalif çıkışlarıyla Putin'i sinirlendiren vekil Afrika'ya sürgün edildi         
11:53
Sevgili şiddeti kameralarda! Gözü dönen adam, kız arkadaşını sokak ortasında böyle dövdü Sevgili şiddeti kameralarda! Gözü dönen adam, kız arkadaşını sokak ortasında böyle dövdü         
11:48
Polisin dur ihtarına uymayınca kovalamaca yaşandı! Yakalanmamak için kafasına silah dayadı Polisin dur ihtarına uymayınca kovalamaca yaşandı! Yakalanmamak için kafasına silah dayadı         
11:46
Emekli öğretmen peynir tadarken yaşamını yitirdi Emekli öğretmen peynir tadarken yaşamını yitirdi         
11:32
Öğretmenlerinin cinsel tacizine uğradığını söyleyen 15 kız ve erkek öğrencinin ailesi savcılığa koştu Öğretmenlerinin cinsel tacizine uğradığını söyleyen 15 kız ve erkek öğrencinin ailesi savcılığa koştu         
11:23
Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı         
11:05
Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı         
10:24
Oyuncu Bensu Soral'dan, Hakan Baş ile boşandığı iddiasına jet hızında yalanlama geldi Oyuncu Bensu Soral'dan, Hakan Baş ile boşandığı iddiasına jet hızında yalanlama geldi         
10:15
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
10:07
FETÖ'cü komutandan 8 şehidimize büyük ihanet! Terör saldırısının araştırılmasını önlemiş FETÖ'cü komutandan 8 şehidimize büyük ihanet! Terör saldırısının araştırılmasını önlemiş         
09:05
Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak         
08:09
İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış         
00:13
İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar meclisten geçti! Komisyon kurulacak İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar meclisten geçti! Komisyon kurulacak         
19:31
Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti         
18:12
Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor         
18:02
Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak         
14:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2021 12:25:11. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Günel, Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement