Üye Girişi
Başkan Seçer, Mersin Ekonomi Zirvesine katıldı - Son Dakika

Başkan Seçer, Mersin Ekonomi Zirvesine katıldı

23.10.2021 11:11
Başkan Seçer, Mersin Ekonomi Zirvesine katıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Ekonomi Zirvesinde, Mersin'in gelecekte yıldızı parlayan bir kent olduğunu vurgulayarak, "Yakın tarihte, daha sonra orta veya uzun vadede Mersin'in nerelere evirileceğini hep beraber göreceğiz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Ekonomi Zirvesinde, Mersin'in gelecekte yıldızı parlayan bir kent olduğunu vurgulayarak, "Yakın tarihte, daha sonra orta veya uzun vadede Mersin'in nerelere evirileceğini hep beraber göreceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, "Ekonominin Kalbi Mersin'de Atıyor" sloganıyla düzenlenen Mersin Ekonomi Zirvesine katıldı. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde yapılan zirvede Başkan Seçer, tarımın, turizmin ve ticaretin önemine değinerek, önemli ve değerli yatırımların Mersin'e kazandırılmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

"Burada birim fiyatı yüksek ürünler üretiliyor"

Seçer, zirvede yaptığı konuşmada, Mersin'in gelecekte yıldızı parlayan bir kent olacağını belirterek, "Umut ediyorum tarih beni yanıltmayacak, önümüzdeki yakın tarihte, daha sonra orta ve uzun vadede Mersin'in nerelere evirileceğini hep beraber göreceğiz" diye konuştu.

Mersin'in tarım kenti olduğunu dile getiren Seçer, "Toprakla suyu buluşturduğunuz zaman zaten verim, kalite çok muazzam oluyor. Yani rafta pazar değeri, etiket fiyatı yüksek ürünler Mersin'de. Burada birim fiyatı yüksek ürünler üretiliyor. Bütün bunlar bizim ciromuza katkı yapıyor. Türkiye'nin 5., 6., 7. sırada vergisini ödeyen şehiriz ama Türkiye'nin gelir dağılımında kardeşler arasında fakirliğin tavan yaptığı şehiriz, Adana'dan sonra 2'nci sırada" ifadelerini kullandı.

"Mersin'in, dünyanın çok önemli bir lojistik merkezi haline gelmesi söz konusu"

Seçer, kentte tarım, turizm ve sanayinin var ettiği bir başka sektör olan lojistik sektörünün önemine değinerek, şunları söyledi:

"Çok sektörlü bir kentin kendiliğinden devasa bir sektör ürettiğini görüyorsunuz; lojistik. Sanayi; lojistik lazım. Ticaret; yurt içi, yurt dışında lojistik lazım. Tarım; üretim yapıyorsunuz lojistik lazım. Turizm; lojistik lazım. Bütün yollar lojistiğe çıkıyor. Uluslararası havalimanı; bunun önemi çok büyük. Merkezi yönetimin 2013'te temeli atılan bir uluslararası havaalanını bitiriyor olması lazım. Otoyol, Çeşmeli'den mutlaka Taşucu'na bağlanmalı; ama Orta Anadolu'yu Gülek'ten sonra bağlayan önemli bir kapı olan Sertavul'un Silifke'ye kadar inmesi lazım. SEKA Limanı özelleşti, orada bir ticaret söz konusu olacak. O bölgenin üretimi, tarımı, turizmi var. Oradan bağlayacaksınız ya da Orta Anadolu'dan ihracat yapacaksınız ya da ithal ürünlerini Anadolu'ya taşıyacaksanız. Eğer SEKA Limanını açıyorsanız, orası son derece önemli."

Liman konusunun da Mersin için büyük önem taşıdığını ifade eden Seçer, "Mersin'in bu bölgenin, tüm dünyanın çok değerli, önemli deniz ticaretinin kesiştiği nokta olan bir lojistik merkezi haline gelme durumu söz konusu" diye konuştu.

Daha öncesinde Mersin olarak belirlenen ama 11. Kalkınma Planında yeri 'Doğu Akdeniz' olarak işaretlenen ana konteyner limanı hakkında da konuşan Seçer, "Şu anda liman 2,6 milyon TEU. Eğer bir problem yaşamazlarsa hukuki olarak, 1 milyon TEU liman genişleyecek. Benim gelişmeden, kalkınmadan, büyümeden, ticaret hacminin genişlemesinin durdurulmasından yana bir tavrım olamaz belediye başkanı olarak. Ben yatırım istiyorum. Tüm Mersin'e, tüm bölgeye, tüm ülkeye matuf ve hepimizi ilgilendiren önemli, değerli yatırımların Mersin olarak üzerine gitmemiz gerekiyor. Ne yapıp ne edip bu yatırımları Mersin'e kazandırma zorunluluğu ortaya çıkıyor. Bunu bürokrasiden çok seçilmişlerin düşünmesi gerekiyor" dedi. - MERSİN

Başkan Seçer, Mersin Ekonomi Zirvesine katıldı
Başkan Seçer, Mersin Ekonomi Zirvesine katıldı
Başkan Seçer, Mersin Ekonomi Zirvesine katıldı

Türkiye, Ekonomi, Mersin, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Seçer, Mersin Ekonomi Zirvesine katıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! Sözlü izin alan işçi tazminatsız işten kovuldu 11:01 Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! Sözlü izin alan işçi tazminatsız işten kovuldu Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak 10:56 Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak 5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı 10:52 5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı
Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta 10:19 Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta Restorasyon çalışması yapan işçiler tarafından Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı şebeke bulundu 10:01 Restorasyon çalışması yapan işçiler tarafından Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı şebeke bulundu Poligonda atış talimi esnasında, başına ateş ederek yaşamına son verdi 08:41 Poligonda atış talimi esnasında, başına ateş ederek yaşamına son verdi
Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın kalp krizi sonucu aniden yaşamını yitirmesi sanat camiasında büyük üzüntüye sebep oldu 08:37 Usta oyuncu Kemal Kuruçay'ın kalp krizi sonucu aniden yaşamını yitirmesi sanat camiasında büyük üzüntüye sebep oldu Futbol dünyasını ayağa kaldıran proje eksen değiştirdi! Türk takımları da davet edilecek 01:00 Futbol dünyasını ayağa kaldıran proje eksen değiştirdi! Türk takımları da davet edilecek

Son Dakika Haberleri
11:00 Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! Sözlü izin alan işçi tazminatsız işten kovuldu
10:59 Uzman isim denizanasına karşı uyardı: Dokunan hastanelik olur
10:58 Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı
10:56 Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak
10:53 Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı
10:52 5 tane kaplan ve köpeğin hikayesi duyanları şaşırttı
10:18 Burun estetiği yaptırmak isteyen kadın, 4 yıldır bitkisel hayatta
10:17 Meteoroloji uyardı, ülke genelinde sıcaklıklar 10 derece düşüyor
10:16 Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi
10:07 Park ettiği otomobilin üzerine binanın bahçe duvarı yıkıldı
Pazartesi itibariyle sütün fiyatı kalitesine göre belirlenecek Pazartesi itibariyle sütün fiyatı kalitesine göre belirlenecek         
11:02
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı         
10:58
Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı         
10:54
Özbek fenomen ve manken Rukhshona Sadıkova'ya şantaj şoku! Arabasının camını kırıp belgeleri aldılar Özbek fenomen ve manken Rukhshona Sadıkova'ya şantaj şoku! Arabasının camını kırıp belgeleri aldılar         
10:20
Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi         
10:17
Hulusi Akar'dan ABD'nin F-16 teklifine ilk yorum: Teknik çalışmalar başladı, takipteyiz Hulusi Akar'dan ABD'nin F-16 teklifine ilk yorum: Teknik çalışmalar başladı, takipteyiz         
09:22
Son dakika! Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirdi Son dakika! Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirdi         
08:40
Heykel eleştirisi yapan İYİ Partili İbrahim Özkan, belediyeyi öğrenince paylaşımını sildi Heykel eleştirisi yapan İYİ Partili İbrahim Özkan, belediyeyi öğrenince paylaşımını sildi         
08:34
Apple CEO'su Tim Cook İstanbul paylaşımı yaptı, Elon Musk dalga geçti Apple CEO'su Tim Cook İstanbul paylaşımı yaptı, Elon Musk dalga geçti         
00:18
Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri izleyenleri hüzne boğdu Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri izleyenleri hüzne boğdu         
00:12
Merkez Bankası'nın faiz indirimi hamlesinden sonra eski başkan Yılmaz'dan endişelendiren dolar yorumu: Sistem çöker Merkez Bankası'nın faiz indirimi hamlesinden sonra eski başkan Yılmaz'dan endişelendiren dolar yorumu: Sistem çöker         
23:13
Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti         
21:27
Ebru gitti, Carolina geldi! İşte adını değiştiren Reza Zarrab'ın yeni hayatına dair detaylar Ebru gitti, Carolina geldi! İşte adını değiştiren Reza Zarrab'ın yeni hayatına dair detaylar         
20:09
Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi         
19:27
Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir         
17:23
Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti         
16:29
İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2021 11:20:28. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Seçer, Mersin Ekonomi Zirvesine katıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement