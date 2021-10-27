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Benzinde 25 kuruş indirim - Son Dakika

Benzinde 25 kuruş indirim

27.10.2021 16:30
Benzinde 25 kuruş indirim

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 25 kuruş indirime gidilecek.

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 25 kuruş indirime gidilecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Başkent Ankara'da ortalama 8,75 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 8,50 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 8,67 liradan 8,42 liraya, İzmir'de 8,75 liradan 8,50 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Petrol, Enerji, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Benzinde 25 kuruş indirim - Son Dakika Ekonomi


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