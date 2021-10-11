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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

11.10.2021 14:27
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1088450,31Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1055050,30MetLife Em. ve Hay. K.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1088450,31
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1055050,30
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0621170,25
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,1169390,22
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,0765000,22
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF0,0696131,29
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0105030,54
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0108840,30
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0110420,21
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0248770,10
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0571540,50
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0351000,35
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0680320,32
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0596860,31
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0654670,23
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0168080,65
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF0,0699460,34
Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF0,0268980,33
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,0179140,32
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF0,0179330,31
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0714570,64
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0502990,61
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0098880,59
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0308200,58
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,0343830,39
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0560750,60
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0543760,55
VEM Altın Katılım EYF0,0564920,54
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0528170,53
ZEM Altın Katılım EYF0,0540450,53
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0322940,15
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0799010,15
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0808650,14
ZEM Para Piyasası EYF0,0311600,14
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0821300,14

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bireysel Emeklilik, Kazandıran Fonlar, Anadolu Hayat, Aviva, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika
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