BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,108845
|0,31
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,105505
|0,30
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,062117
|0,25
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,116939
|0,22
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,076500
|0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF
|0,069613
|1,29
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010503
|0,54
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010884
|0,30
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,011042
|0,21
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,024877
|0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,057154
|0,50
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,035100
|0,35
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,068032
|0,32
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,059686
|0,31
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,065467
|0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,016808
|0,65
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,069946
|0,34
|Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF
|0,026898
|0,33
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,017914
|0,32
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,017933
|0,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,071457
|0,64
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,050299
|0,61
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,009888
|0,59
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,030820
|0,58
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,034383
|0,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,056075
|0,60
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,054376
|0,55
|VEM Altın Katılım EYF
|0,056492
|0,54
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,052817
|0,53
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,054045
|0,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,032294
|0,15
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,079901
|0,15
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,080865
|0,14
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,031160
|0,14
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,082130
|0,14
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi