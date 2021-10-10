Üye Girişi
Birlik Vakfı etkinliğinde salgın dönemi ve eğitim yönetimi ele alındı - Son Dakika

Birlik Vakfı etkinliğinde salgın dönemi ve eğitim yönetimi ele alındı

10.10.2021 10:23
Birlik Vakfı etkinliğinde salgın dönemi ve eğitim yönetimi ele alındı

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, "Türkiye, esasında bir sağlık krizi olan salgının ekonomi ve eğitim krizine dönüşmemesi için iki şeyi çok iyi yaptı.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, " Türkiye, esasında bir sağlık krizi olan salgının Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve eğitim krizine dönüşmemesi için iki şeyi çok iyi yaptı. Salgının etkilediği kesim ve sektörlerin ileri ve geri bağlarını iyi değerlendirdi ve en önemlisi de kontağı kapatmadı." ifadelerini kullandı.

Birlik Vakfı Genel Merkezi'nin bu haftaki konuğu Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan oldu. Savaşan, "Sağlık Krizini Hapsetmek: Türkiye'de Salgın Dönemi Ekonomi ve Eğitim Yönetimi' başlıklı sunumunda, sağlık krizinin ekonomi ve eğitim alanlarına sıçramamasına dönük çabaları değerlendirdi.

Birlik Vakfı'ndan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Savaşan, AK Parti iktidarının ilk yıllarında iyi yönetim ve destekleyici dünya konjonktürü sayesinde potansiyelin harekete geçirildiğini, 2008 ile birlikte değişen konjonktürün ardından bölgesel çatışmaların Türkiye'yi yormaya başladığını kaydetti.

Savaşan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kabaca 2010'lardan itibaren Türkiye yeni bir aşamaya geçti. Belki de bu yeni aşamayı en iyi ifade eden anahtar kelime 'iddia' kelimesidir. Önce bu topraklarda, ardından bu bölgede ve tüm dünyada 'ben varım' diyen bir Türkiye... Sünepe bir ülke olamayacağımızın farkına vardık. Bize tahsis edilen dar alanda değil, varisi olduğumuz medeniyetin bize yüklediği sorumlulukla harekete geçtik. Vesayet arayışlarının belki de en ince planlısı 17-25 Aralık'ta devreye sokuldu. 15 Temmuz'da ihanet zirve yaptı. Planlamayı yapanlar piyonluğa razı olanların aksine her durumda kazan-kazan pozisyonunda olacaklardı. Teşebbüs başarılı olsa sorun yoktu. Başarısız olsa da birkaç ay sürecek iç çatışmada amaca hizmet edecekti. Beklemedikleri, bir gecede akamete uğramasıydı. Beşeri sermaye, sosyal sermaye, kurumsal altyapı ve bu toprakların genetiği her şey zarar gördü. Hiçbir ekonomik gelişme, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz dikkate alınmadan hakkıyla anlaşılamaz.

Tıpkı küresel ekonomik kriz Türkiye'yi teğet geçtiği gibi inşallah görünen o ki salgın da Türkiye'yi teğet geçecek. Türkiye, esasında bir sağlık krizi olan salgının ekonomi ve eğitim krizine dönüşmemesi için iki şeyi çok iyi yaptı. Salgının etkilediği kesim ve sektörlerin ileri ve geri bağlarını iyi değerlendirdi ve en önemlisi de kontağı kapatmadı. Krizler, refah döneminden yeterince faydalanamayanlara daha fazla ve hızlı yük bindirir. Krizle mücadelede en zayıfı desteklerken işsizlik ve üretimin sekteye uğramaması için çaba sarf etmek de gerekir. Türkiye, para ve maliye politikaları ile bir taraftan bunu yapmaya çalıştı, diğer taraftan beklenti yönetimini başardı."

Salgın öncesi atılımlarla güçlendirilmiş sağlık ve eğitim altyapısını yedeğine alan Türkiye'nin yaklaşık 1,5 yılın ardından artık salgın bağlantılı sorunları geride bırakmaya başladığını aktaran Savaşan, "Salgın döneminde uzaktan eğitim ve sosyalleşme bakımından dezavantajlı gruplara, açığı kapatmaları için ilave destek verilmeli. Meslek liseleri ve yükseköğretimde özellikle uygulamalı derslerde telafi eğitimi planlanmalı. Salgın dönemi mezunlarının istihdam piyasasında karşılaşacakları sorunları aşmaları için geçen yıl ve bu yıl mezunlarına istihdam sağlayan firmalara yeni çalışanlarının beceri açığını gidermeye dönük faaliyetleri için destek sağlanmalı." ifadelerini kullandı.

Sakarya Üniversitesi, Ekonomi, Türkiye, Fatih, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Birlik Vakfı etkinliğinde salgın dönemi ve eğitim yönetimi ele alındı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yeni sezonu sabırsızlıkla beklenen Squid Game'in yapımcısı açıklama yaptı: Büyük değişiklik olabilir 10:23 Yeni sezonu sabırsızlıkla beklenen Squid Game'in yapımcısı açıklama yaptı: Büyük değişiklik olabilir Son Dakika! Tataristan'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü, 19 kişi öldü 3 kişi yaralandı 10:22 Son Dakika! Tataristan'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü, 19 kişi öldü 3 kişi yaralandı Aracıyla önünü kesti, sürücüye kurşun yağdırdı! O anlar saniye saniye kaydedildi. 10:18 Aracıyla önünü kesti, sürücüye kurşun yağdırdı! O anlar saniye saniye kaydedildi.
Otobüs kapısına çantası sıkıştı, sinirlenip camı kırdı 10:13 Otobüs kapısına çantası sıkıştı, sinirlenip camı kırdı Son dakika: Soğuklar sert geldi! Ardahanlılar gece saatlerinde -1'i gördü 10:06 Son dakika: Soğuklar sert geldi! Ardahanlılar gece saatlerinde -1'i gördü İzmir'de kadınların korkulu rüyası olan tacizci yakalandı! Aynı mahallede dükkan işleten bir esnaf çıktı 10:03 İzmir'de kadınların korkulu rüyası olan tacizci yakalandı! Aynı mahallede dükkan işleten bir esnaf çıktı
Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş, Edis'in asistanı ile yakalandı 01:22 Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş, Edis'in asistanı ile yakalandı Bursaspor-Beşiktaş maçında ortalık savaş alanına döndü! Polisler devreye girdi 21:14 Bursaspor-Beşiktaş maçında ortalık savaş alanına döndü! Polisler devreye girdi

Son Dakika Haberleri
10:23 Yeni sezonu sabırsızlıkla beklenen Squid Game'in yapımcısı açıklama yaptı: Büyük değişiklik olabilir
10:22 Son Dakika! Tataristan'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü, 19 kişi öldü 3 kişi yaralandı
10:21 Ömer Bayram, milyon eurolar kazanan futbolculara meydan okudu! Maaşını Galatasaray'a yatırdı
10:14 Aşı ve test karşıtları İtalya sokaklarını karıştırdı! "Yeşil Geçiş" sertifikasını protesto edenler polisle karşı karşıya geldi
10:12 Otobüs kapısına çantası sıkıştı, sinirlenip camı kırdı
10:07 Erdoğan'dan dikkat çeken seçim mesajı: Aziz milletim kararını vermiş durumda
10:06 Son dakika: Soğuklar sert geldi! Ardahanlılar gece saatlerinde -1'i gördü
10:05 500 kişinin başvurusundan sadece eşini işe almış! İYİ Partili ismin tepki toplayan hareketi, teşkilatta toplu istifa yaşattı
10:03 İzmir'de kadınların korkulu rüyası olan tacizci yakalandı! Aynı mahallede dükkan işleten bir esnaf çıktı
10:01 Dünya liderleri Bitcoin'e karşı harekete geçti! Çok sert önlemler yolda
Irak'ta Türk askerinin başına çuval geçirmişti! ABD'li komutan Raymond Odierno kanserden hayatını kaybetti Irak'ta Türk askerinin başına çuval geçirmişti! ABD'li komutan Raymond Odierno kanserden hayatını kaybetti         
10:26
Ömer Bayram, milyon eurolar kazanan futbolculara meydan okudu! Maaşını Galatasaray'a yatırdı Ömer Bayram, milyon eurolar kazanan futbolculara meydan okudu! Maaşını Galatasaray'a yatırdı         
10:22
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İnci'den protesto yorumu: Bunlar bir projenin parçası Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İnci'den protesto yorumu: Bunlar bir projenin parçası         
10:20
Kırmızı halıda şıklık yarışı! Demet Evgar, Altın Portakal'da annesinin diktiği kıyafetle katıldı Kırmızı halıda şıklık yarışı! Demet Evgar, Altın Portakal'da annesinin diktiği kıyafetle katıldı         
10:16
Erdoğan'dan dikkat çeken seçim mesajı: Aziz milletim kararını vermiş durumda Erdoğan'dan dikkat çeken seçim mesajı: Aziz milletim kararını vermiş durumda         
10:08
500 kişinin başvurusundan sadece eşini işe almış! İYİ Partili ismin tepki toplayan hareketi, teşkilatta toplu istifa yaşattı 500 kişinin başvurusundan sadece eşini işe almış! İYİ Partili ismin tepki toplayan hareketi, teşkilatta toplu istifa yaşattı         
10:05
Altın Portakal'da Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında Tamer Karadağlı'nın tavırları geceye damga vurdu Altın Portakal'da Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında Tamer Karadağlı'nın tavırları geceye damga vurdu         
07:37
Moldova'yı da bozguna uğrattılar! Dünya, Danimarka'nın akılalmaz başarısını konuşuyor Moldova'yı da bozguna uğrattılar! Dünya, Danimarka'nın akılalmaz başarısını konuşuyor         
00:09
Ünlü oyuncu Gemma Atkinson'ndan yıllar sonra gelen eşcinsel ilişki itirafı Ünlü oyuncu Gemma Atkinson'ndan yıllar sonra gelen eşcinsel ilişki itirafı         
19:22
Herkes fotoğrafını çekmek için koştu! Türkiye'de ilk defa görülen kuş türü heyecan yarattı Herkes fotoğrafını çekmek için koştu! Türkiye'de ilk defa görülen kuş türü heyecan yarattı         
17:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankarta değindi: Hala aklımda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankarta değindi: Hala aklımda         
17:19
Milletvekili Ali Özkaya, 1 kilo domatesin 22.95 TL'ye satılmasını normal karşıladı Milletvekili Ali Özkaya, 1 kilo domatesin 22.95 TL'ye satılmasını normal karşıladı         
16:05
Felipe Melo,Fatih Terim'e 'hayır' diyemedi! Galatasaray'a geri dönüyor Felipe Melo,Fatih Terim'e 'hayır' diyemedi! Galatasaray'a geri dönüyor         
14:29
Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar         
11:13
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi         
11:00
Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor         
10:50
Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor         
08:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2021 10:30:08. #1.11#
SON DAKİKA: Birlik Vakfı etkinliğinde salgın dönemi ve eğitim yönetimi ele alındı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement