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Borsa haftaya yükselişle başladı - Son Dakika

Borsa haftaya yükselişle başladı

01.11.2021 10:26
Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,10 artışla 1.523,54 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,10 artışla 1.523,54 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,50 puan ve yüzde 0,10 değer kazanarak 1.523,54 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,72 ve holding endeksi yüzde 0,04 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,41 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 1,71 ile ticaret oldu.

BIST 100 endeksi, geçen hafta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili dolayısıyla perşembe günü öğlene kadar gerçekleştirilen işlemlerde yüzde 0,18 değer kazanarak 1.522,04 puandan kapandı. Endeks, haftalık bazda ise yüzde 2,85 değer kazandı.

Analistler, yurt içi piyasalarda ekim başlarından bu yana devam eden pozitif seyrin sürdüğünü belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.530-1.550 bandının direnç bölgesi, 1.480 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Bugün yurt içinde ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, çarşamba ABD Merkez Bankası ve perşembe İngiltere Merkez Bankası'nın toplantılarının ise yatırımcıların odağında yer aldığını söyledi.

Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa haftaya yükselişle başladı - Son Dakika Ekonomi


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