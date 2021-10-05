Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 681 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 57.057.706.125 1,12 Enka İnşaat 56.896.000.000 0,97 Ereğli Demir Çelik 56.840.000.000 1,24 Ford Otosan 55.268.325.000 7,92 Garanti Bankası 39.060.000.000 0,58 Bim Mağazalar 37.889.280.000 6,82 ASELSAN 34.428.000.000 1,72 Turkcell 32.978.000.000 1,63 İskenderun Demir Çelik 32.596.000.000 1,30 SASA Polyester 29.769.600.000 8,42 Tüpraş 29.374.172.160 2,39 Akbank 27.560.000.000 0,41 Türk Telekom 26.740.000.000 2,14 Tofaş Oto Fabrikası 25.350.000.000 5,93 Şişe Cam 25.026.458.839 0,97 İş Bankası (C) 23.219.845.200 0,33 Arçelik 22.109.826.868 1,45 Coca Cola İçecek 21.481.612.540 2,40 Yapı ve Kredi Bankası 20.103.982.056 0,38 Sabancı Holding 19.689.897.934 0,47 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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