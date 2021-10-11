Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 692 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|61.460.000.000
|1,34
|Enka İnşaat
|56.840.000.000
|0,97
|Ford Otosan
|56.636.874.000
|8,12
|Koç Holding
|56.347.654.671
|1,10
|Garanti Bankası
|39.648.000.000
|0,59
|Bim Mağazalar
|38.162.520.000
|6,87
|Aselsan
|36.069.600.000
|1,80
|İskenderun Demir Çelik
|35.322.000.000
|1,41
|Turkcell
|33.286.000.000
|1,64
|Tüpraş
|31.502.735.360
|2,56
|Sasa Polyester
|31.136.000.000
|8,81
|Akbank
|27.664.000.000
|0,41
|Tofaş Oto. Fab.
|26.300.000.000
|6,15
|Türk Telekom
|25.655.000.000
|2,06
|Şişe Cam
|24.873.298.136
|0,97
|İş Bankası (C)
|23.534.843.100
|0,33
|Arçelik
|21.636.817.124
|1,42
|Coca Cola İçecek
|21.100.056.367
|2,36
|Sabancı Holding
|20.587.675.664
|0,50
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.441.864.107
|0,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Kaynak: AA
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