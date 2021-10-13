Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 709 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 61.950.000.000 1,35 Ford Otosan 61.374.159.000 8,80 Enka İnşaat 57.568.000.000 0,98 Koç Holding 56.601.244.476 1,11 Garanti Bankası 40.026.000.000 0,59 Bim Mağazalar 37.858.920.000 6,81 ASELSAN 37.528.800.000 1,87 İskenderun Demir Çelik 35.322.000.000 1,41 Turkcell 33.484.000.000 1,65 Tüpraş 31.402.567.680 2,56 SASA Polyester 31.203.200.000 8,83 Akbank 27.820.000.000 0,41 Tofaş Oto Fabrikası 27.800.000.000 6,50 Türk Telekom 26.075.000.000 2,09 Şişe Cam 25.118.355.261 0,98 İş Bankası (C) 23.714.841.900 0,34 Arçelik 22.231.457.945 1,46 Sabancı Holding 20.914.140.293 0,50 Yapı ve Kredi Bankası 20.610.805.133 0,39 Coca Cola İçecek 20.527.722.107 2,29 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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