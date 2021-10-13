Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 709 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|61.950.000.000
|1,35
|Ford Otosan
|61.374.159.000
|8,80
|Enka İnşaat
|57.568.000.000
|0,98
|Koç Holding
|56.601.244.476
|1,11
|Garanti Bankası
|40.026.000.000
|0,59
|Bim Mağazalar
|37.858.920.000
|6,81
|ASELSAN
|37.528.800.000
|1,87
|İskenderun Demir Çelik
|35.322.000.000
|1,41
|Turkcell
|33.484.000.000
|1,65
|Tüpraş
|31.402.567.680
|2,56
|SASA Polyester
|31.203.200.000
|8,83
|Akbank
|27.820.000.000
|0,41
|Tofaş Oto Fabrikası
|27.800.000.000
|6,50
|Türk Telekom
|26.075.000.000
|2,09
|Şişe Cam
|25.118.355.261
|0,98
|İş Bankası (C)
|23.714.841.900
|0,34
|Arçelik
|22.231.457.945
|1,46
|Sabancı Holding
|20.914.140.293
|0,50
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.610.805.133
|0,39
|Coca Cola İçecek
|20.527.722.107
|2,29
Kaynak: AA
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