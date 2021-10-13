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Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

13.10.2021 18:41
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 691 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 691 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ford Otosan62.321.616.0008,93
Ereğli Demir Çelik60.830.000.0001,33
Enka İnşaat57.680.000.0000,98
Koç Holding55.181.141.5681,08
Garanti Bankası39.396.000.0000,59
Bim Mağazalar37.373.160.0006,72
ASELSAN37.164.000.0001,85
İskenderun Demir Çelik34.423.000.0001,37
Turkcell33.440.000.0001,65
Tüpraş30.751.477.7602,50
SASA Polyester30.329.600.0008,58
Tofaş Oto Fabrikası27.675.000.0006,47
Akbank27.300.000.0000,41
Türk Telekom25.795.000.0002,07
Şişe Cam24.903.930.2770,97
İş Bankası (C)23.354.844.3000,33
Arçelik22.136.855.9961,45
Sabancı Holding20.608.079.7030,50
Coca Cola İçecek20.298.788.4042,27
Yapı ve Kredi Bankası20.188.452.5690,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ford Otosan, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi


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