Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 691 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ford Otosan 62.321.616.000 8,93 Ereğli Demir Çelik 60.830.000.000 1,33 Enka İnşaat 57.680.000.000 0,98 Koç Holding 55.181.141.568 1,08 Garanti Bankası 39.396.000.000 0,59 Bim Mağazalar 37.373.160.000 6,72 ASELSAN 37.164.000.000 1,85 İskenderun Demir Çelik 34.423.000.000 1,37 Turkcell 33.440.000.000 1,65 Tüpraş 30.751.477.760 2,50 SASA Polyester 30.329.600.000 8,58 Tofaş Oto Fabrikası 27.675.000.000 6,47 Akbank 27.300.000.000 0,41 Türk Telekom 25.795.000.000 2,07 Şişe Cam 24.903.930.277 0,97 İş Bankası (C) 23.354.844.300 0,33 Arçelik 22.136.855.996 1,45 Sabancı Holding 20.608.079.703 0,50 Coca Cola İçecek 20.298.788.404 2,27 Yapı ve Kredi Bankası 20.188.452.569 0,39 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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