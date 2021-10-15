Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 684 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|62.405.000.000
|1,36
|Ford Otosan
|58.040.514.000
|8,32
|Enka İnşaat
|56.504.000.000
|0,96
|Koç Holding
|54.521.808.075
|1,07
|ASELSAN
|37.597.200.000
|1,88
|Garanti Bankası
|37.506.000.000
|0,56
|Bim Mağazalar
|36.796.320.000
|6,62
|İskenderun Demir Çelik
|34.887.000.000
|1,39
|Turkcell
|33.660.000.000
|1,66
|Tüpraş
|32.304.076.800
|2,63
|SASA Polyester
|29.792.000.000
|8,43
|Tofaş Oto Fabrikası
|27.900.000.000
|6,52
|Akbank
|26.728.000.000
|0,40
|Türk Telekom
|25.690.000.000
|2,06
|Şişe Cam
|24.689.505.293
|0,96
|İş Bankası (C)
|23.129.845.800
|0,33
|Arçelik
|21.947.652.098
|1,44
|Sabancı Holding
|20.444.847.389
|0,49
|Türk Hava Yolları
|20.203.200.000
|0,41
|Coca Cola İçecek
|19.904.513.692
|2,22
Kaynak: AA
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