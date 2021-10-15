Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 684 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 62.405.000.000 1,36 Ford Otosan 58.040.514.000 8,32 Enka İnşaat 56.504.000.000 0,96 Koç Holding 54.521.808.075 1,07 ASELSAN 37.597.200.000 1,88 Garanti Bankası 37.506.000.000 0,56 Bim Mağazalar 36.796.320.000 6,62 İskenderun Demir Çelik 34.887.000.000 1,39 Turkcell 33.660.000.000 1,66 Tüpraş 32.304.076.800 2,63 SASA Polyester 29.792.000.000 8,43 Tofaş Oto Fabrikası 27.900.000.000 6,52 Akbank 26.728.000.000 0,40 Türk Telekom 25.690.000.000 2,06 Şişe Cam 24.689.505.293 0,96 İş Bankası (C) 23.129.845.800 0,33 Arçelik 21.947.652.098 1,44 Sabancı Holding 20.444.847.389 0,49 Türk Hava Yolları 20.203.200.000 0,41 Coca Cola İçecek 19.904.513.692 2,22 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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