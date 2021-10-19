Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 708 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|63.385.000.000
|1,38
|Ford Otosan
|59.724.882.000
|8,56
|Enka İnşaat
|56.728.000.000
|0,97
|Koç Holding
|54.521.808.075
|1,07
|Garanti Bankası
|37.926.000.000
|0,56
|ASELSAN
|37.392.000.000
|1,87
|Bim Mağazalar
|37.221.360.000
|6,70
|İskenderun Demir Çelik
|36.105.000.000
|1,44
|Turkcell
|33.968.000.000
|1,68
|Tüpraş
|32.604.579.840
|2,65
|SASA Polyester
|30.195.200.000
|8,54
|Tofaş Oto Fabrikası
|28.400.000.000
|6,64
|Akbank
|27.196.000.000
|0,40
|Türk Telekom
|25.725.000.000
|2,06
|Şişe Cam
|24.965.194.558
|0,97
|İş Bankası (C)
|23.534.843.100
|0,33
|Arçelik
|22.136.855.996
|1,45
|Sabancı Holding
|20.608.079.703
|0,50
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.357.393.594
|0,39
|Coca Cola İçecek
|20.006.262.004
|2,23
Kaynak: AA
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