Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 700 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|63.490.000.000
|1,38
|Ford Otosan
|59.409.063.000
|8,52
|Enka İnşaat
|56.504.000.000
|0,96
|Koç Holding
|54.268.218.270
|1,06
|Garanti Bankası
|38.136.000.000
|0,57
|Bim Mağazalar
|37.099.920.000
|6,67
|ASELSAN
|37.050.000.000
|1,85
|İskenderun Demir Çelik
|35.989.000.000
|1,43
|Turkcell
|33.880.000.000
|1,67
|Tüpraş
|32.804.915.200
|2,67
|SASA Polyester
|30.105.600.000
|8,52
|Tofaş Oto Fabrikası
|28.275.000.000
|6,61
|Akbank
|27.300.000.000
|0,41
|Türk Telekom
|25.515.000.000
|2,04
|Şişe Cam
|24.995.826.698
|0,97
|İş Bankası (C)
|23.714.841.900
|0,34
|Arçelik
|22.231.457.945
|1,46
|Sabancı Holding
|20.791.716.057
|0,50
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.441.864.107
|0,39
|Coca Cola İçecek
|20.260.632.786
|2,26
Kaynak: AA
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