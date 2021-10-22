Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 741 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|66.185.000.000
|1,44
|Ford Otosan
|65.760.534.000
|9,43
|Enka İnşaat
|59.304.000.000
|1,01
|Koç Holding
|55.333.295.451
|1,08
|ASELSAN
|38.281.200.000
|1,91
|Garanti Bankası
|38.136.000.000
|0,57
|Bim Mağazalar
|37.828.560.000
|6,81
|İskenderun Demir Çelik
|37.700.000.000
|1,50
|Turkcell
|34.826.000.000
|1,72
|Tüpraş
|34.282.388.480
|2,79
|SASA Polyester
|31.494.400.000
|8,91
|Tofaş Oto Fabrikası
|29.400.000.000
|6,88
|Akbank
|28.184.000.000
|0,42
|Türk Telekom
|26.180.000.000
|2,10
|Şişe Cam
|25.976.055.196
|1,01
|İş Bankası (C)
|24.254.838.300
|0,34
|Arçelik
|22.542.292.919
|1,52
|Yapı ve Kredi Bankası
|21.371.039.749
|0,41
|Sabancı Holding
|21.301.817.040
|0,51
|Coca Cola İçecek
|20.336.944.021
|2,27
Kaynak: AA
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