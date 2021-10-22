Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 741 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Ereğli Demir Çelik 66.185.000.000 1,44 Ford Otosan 65.760.534.000 9,43 Enka İnşaat 59.304.000.000 1,01 Koç Holding 55.333.295.451 1,08 ASELSAN 38.281.200.000 1,91 Garanti Bankası 38.136.000.000 0,57 Bim Mağazalar 37.828.560.000 6,81 İskenderun Demir Çelik 37.700.000.000 1,50 Turkcell 34.826.000.000 1,72 Tüpraş 34.282.388.480 2,79 SASA Polyester 31.494.400.000 8,91 Tofaş Oto Fabrikası 29.400.000.000 6,88 Akbank 28.184.000.000 0,42 Türk Telekom 26.180.000.000 2,10 Şişe Cam 25.976.055.196 1,01 İş Bankası (C) 24.254.838.300 0,34 Arçelik 22.542.292.919 1,52 Yapı ve Kredi Bankası 21.371.039.749 0,41 Sabancı Holding 21.301.817.040 0,51 Coca Cola İçecek 20.336.944.021 2,27 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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