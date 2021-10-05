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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

05.10.2021 18:41
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)28.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)28.301,00-1,74-30,12
İş Bankası (C)5,150,00-24,18
İş Bankası (Kur.)360.000,00

-5,26
İş Fin.Kir.3,012,03-22,02
İş Girişim8,15-0,97-56,99
İş GMYO2,10-2,33-17,32
İş Y. Men. Değ.13,32-0,37-19,75
İş Yat. Ort.2,640,00-21,50
İşbir Holding61,00-6,7313,64
Işık Plastik6,442,22

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,033,00-9,65
İttifak Holding1,340,75-39,91
İz Hayvancılık Tarım22,20-4,2323,33
İzmir Demir Çelik2,28-0,87-31,11
İzmir Fırça6,04-2,588,63
Jantsa Jant Sanayi55,10-2,8232,94
Kafein Yazılım20,22-0,88-5,25
Kalekim Kimyevi Maddeler13,432,52

Kaplamin23,24-1,11-31,24
Kardemir (A)5,40-2,17-9,24
Kardemir (B)5,43-1,813,04
Kardemir (D)6,35-0,639,86
Karel Elektronik9,253,9337,56
Karsan Otomotiv3,55-1,119,23
Karsu Tekstil8,80-1,012,92
Kartal Yenilenebilir Enerji14,90-9,70

Kartonsan45,82-1,67-51,60
Katmerciler Ekipman1,330,00-23,22
Kent Gıda188,40-2,89-47,02
Kerevitaş Gıda4,11-0,72-37,54
Kervan Gıda12,02-1,5617,44
Kervansaray Yat. Holding0,809,59-36,51
Kiler GMYO1,96-2,00-21,91
Kızılbük GYO28,003,32

Klimasan Klima10,010,1018,63
Koç Holding22,560,7110,30
Konfrut Gıda4,549,937,46
Kontrolmatik Teknoloji Enerji58,90-1,51149,58
Konya Çimento801,00-1,14-29,12
Koray GMYO6,981,1656,85
Kordsa Teknik Tekstil25,220,5662,19
Koza Altın94,20-0,26-2,59
Koza Madencilik14,52-0,48-6,26
Körfez GMYO5,491,67-5,34
Kristal Kola1,340,75-56,14
Kron Telekomünikasyon34,360,88-6,73
Kuştur Kuşadası Turizm169,90-1,798,01
Kuyas Yatırım2,45-2,786,52
Kütahya Porselen66,301,2231,42
Kütahya Şeker Fabrikası36,32-3,71

Lider Faktoring3,350,30-1,76
Link Bilgisayar27,80-1,70-12,01
Logo Yazılım40,26-2,3829,29
Lokman Hekim Sağlık11,15-0,4557,09
Lüks Kadife44,86-1,4156,23
Makina Takım2,80-1,41-17,89
Manas Enerji Yönetimi16,50-0,84

Margün Enerji9,66-3,88

Marka Yatırım Holding4,697,08-27,06
Marmaris Altınyunus166,80-1,0150,14
Marshall255,90-4,09-16,56
Martı GMYO0,96-3,03-62,41
Martı Otel1,52-9,52-28,64
Matriks Bilgi Dağıtım32,74-1,50

Mavi Giyim66,754,3829,34
Mazhar Zorlu Holding31,24-1,95-0,76
Meditera Tıbbi Malzeme34,88-3,22

Mega Polietilen4,93-1,20-35,64
Menderes Tekstil2,080,00-32,69
Mercan Kimya10,131,91

Merit Turizm14,40-2,0439,00
Merko Gıda4,75-1,04-45,02
Metemtur Yatırım3,16-1,86-60,92
Metro Holding1,37-1,44-34,13
Metro Petrol ve Tesisleri2,61-1,51-9,69
Metro Yatırım Ortaklığı1,800,00-22,75
Migros Ticaret31,960,82-25,33
Milpa4,03-2,18-12,39
Mistral GMYO4,620,65-1,91
MLP Sağlık26,30-1,5732,36
MMC San. ve Tic. Yat.5,901,7228,26
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,45-1,38-45,57
Mondi Tire Kutsan8,150,007,24
Nasmed Egepol5,61-1,75

Naturel Enerji33,88-1,74-4,59
Naturelgaz7,42-0,54

Net Holding4,61-0,4334,40
Netaş Telekom.16,890,84-39,85
Niğbaş Niğde Beton7,93-3,88-84,75
Nuh Çimento34,14-3,61-28,92
Nurol GMYO11,309,9255,01
Odaş Elektrik1,440,70-50,74
Orçay Ortaköy Çay Sanayi17,07-1,56

Orge Enerji Elektrik6,060,6631,38
Orma Orman Mahsulleri28,208,4691,58
Osmanlı Menkul24,80-2,82-19,59
Ostim Endüstriyel Yat1,83-1,61-21,58
Otokar319,501,085,00
Oyak Çimento6,56-0,61-25,28
Oyak Yat. Ort.6,65-3,20-3,65
Oyak Yatırım Menkul30,108,04

Oylum Sınai Yatırımlar7,840,6466,45
Özak GMYO4,63-0,43-9,22
Özbal Çelik Boru13,801,47110,69
Özderici GMYO1,530,66-31,08
Özerden Plastik7,930,63-11,89
Pamel Elektrik50,950,89138,98
Panora GMYO6,79-4,2315,23
Papilon Savunma12,62-1,41-44,50
Park Elek.Madencilik4,561,56-15,08
Parsan27,581,1713,50
Pegasus77,151,783,42
Peker GMYO0,950,00-59,39
Penguen Gıda3,08-2,53-39,01
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım178,40-0,89

Pera GMYO1,420,00-18,94
Pergamon Dış Ticaret22,640,6223,52
Petkim6,661,6833,73
Petrokent Turizm2.928,601,34223,10
Pınar Et ve Un15,82-2,94-27,71
Pınar Su7,07-1,94-4,85
Pınar Süt15,78-1,56-30,02
Plastikkart20,88-4,6644,50
Polisan Holding2,67-0,37-30,55
Politeknik Metal319,00-2,30-21,37
Prizma Press Matbaacılık3,80-2,31-30,66
QNB Finans Fin. Kir.68,750,00-45,13
QNB Finansbank36,280,00-48,43
QUA Granite Hayal Yapı12,24-0,24

Ral Yatırım Holding4,51-5,451,58
Ray Sigorta9,580,74-37,99
Reysaş GMYO2,70-1,10-16,71
Reysaş Lojistik4,90-2,20-5,30
Rhea Girişim1,93-0,52-48,12
Rodrigo Tekstil13,29-0,82-3,06
Royal Halı3,000,00-12,79
RTA Laboratuvarları21,86-0,82-27,81
Sabancı Holding9,730,52-11,75
Safkar Ege Soğutmacılık7,18-1,24-34,01
Sanel Mühendislik4,970,2045,32
Sanifoam Sünger22,56-2,5965,88
Sanko Pazarlama9,51-1,452,61
Saray Matbaacılık4,02-0,99-54,16
Sarkuysan12,38-3,3642,34
Sasa Polyester26,48-1,0576,72
Say Yenilenebilir Enerji21,06-2,59147,47
Sekuro Plastik20,16-1,2744,41
Selçuk Ecza Deposu8,27-0,96-38,43
Selçuk Gıda4,52-4,03-9,24
Selva Gıda Sanayi8,24-1,32

Senkron Güvenlik30,687,6516,83
Serve Film Prodüksiyon15,401,32-3,75
Servet GMYO76,851,25-1,98
Seyitler Kimya20,00-8,3448,55
Silverline Endüstri5,06-0,78-41,16
Sinpaş GMYO4,130,00-1,20
Smartiks Yazılım5,31-0,75-40,07
Sodaş Sodyum Sanayii23,46-1,84-10,92
Söktaş2,931,03-9,87
Sönmez Filament37,98-0,05-45,90
Sönmez Pamuklu13,37-0,37-44,29
Sumaş Suni Tahta87,500,0071,53
Şeker Fin. Kir.4,85-1,02-24,22
Şekerbank1,002,04-33,77
Şişe Cam8,10-0,4913,14
Şok Marketler Ticaret11,37-1,98-8,90
T. Halk Bankası4,26-0,23-23,38
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,00-1,69-32,39
T.S.K.B.1,210,83-30,72
T.Tuborg16,250,00-8,35
Taç Tarım Ürünleri24,02-1,56128,11
Tat Gıda9,12-2,77-21,12
TAV Havalimanları25,581,1920,09
Taze Kuru Gıda189,20-0,94-12,53
Tek-Art Turizm1,22-0,81-39,60
Tekfen Holding13,77-0,29-16,04
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,053,60-30,14
Temapol Polimer Plastik14,04-1,4722,09
TGS Dış Ticaret15,981,3325,73
Tofaş Oto. Fab.49,90-2,1661,43
Torunlar GMYO3,522,03-9,74
Trabzon Liman26,54-1,99-17,37
Trabzonspor Sportif3,12-0,3227,87
Trend GMYO6,510,31-48,21
TSKB GMYO2,77-1,42-42,61
Tuğçelik13,371,5265,47
Tukaş6,66-0,75-31,27
Turcas Petrol3,60-1,10-25,77
Tureks Turizm Taşımacılık11,332,81

Turkcell14,87-0,93-2,79
Tümosan Motor ve Traktör15,47-1,789,95
Tüpraş120,904,2211,94
Türk Hava Yolları14,041,238,75
Türk İlaç Serum11,90-1,65

Türk Prysmian Kablo17,254,2343,01
Türk Telekom7,611,33-3,66
Türk Traktör162,00-1,88-4,91
Türker Proje Gayrimenkul139,601,1623,65
Türkiye Sigorta4,85-0,61-21,50
Ufuk Yatırım18,79-1,1140,22
Ulaşlar Turizm Yat.3,70-0,54-12,74
Ulusoy Elektrik50,750,10-1,17
Ulusoy Un Sanayi5,33-3,964,75
Umpaş Holding1,21-1,63-53,64
Uşak Seramik1,630,00-30,34
Utopya Turizm20,120,95-48,14
Uzertaş Boya30,80-3,57-45,58
Ülker Bisküvi19,09-0,37-14,46
Ünlü Yatırım Holding5,731,24

Vakıf Fin. Kir.7,50-1,70120,07
Vakıf GMYO1,470,00-38,72
Vakıf Yat. Ort.5,97-1,32-18,89
Vakıflar Bankası3,24-0,31-31,21
Vakko Tekstil9,06-1,9544,58
Vanet Gıda6,38-1,54-17,46
VBT Yazılım21,004,06

Verusa Holding44,60-1,06-1,07
Verusaturk Girisim20,24-1,3655,12
Vestel24,86-1,9738,55
Vestel Beyaz Eşya47,52-1,5727,14
Viking Kağıt6,34-0,16-29,56
Yapı ve Kredi Bank.2,37-0,42-20,92
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,44-1,55-15,89
Yataş13,67-0,94-5,40
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,23-0,62-26,59
Yeni Gimat GMYO15,07-4,8630,00
Yeo Teknoloji81,056,23

Yeşil GMYO0,94-1,05-31,88
Yeşil Yapı1,09-0,91-40,76
Yeşil Yatırım Holding2,07-1,43-51,59
Yibitaş İnşaat Malzeme9.620,003,89-38,33
Yonga Mobilya18,00-1,37-39,58
Yükselen Çelik5,01-0,60-4,24
Yünsa16,39-2,8517,99
Ziraat GMYO1,590,00

Zorlu Enerji1,561,30-38,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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