Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|28.301,00
|-1,74
|-30,12
|İş Bankası (C)
|5,15
|0,00
|-24,18
|İş Bankası (Kur.)
|360.000,00
|-5,26
|İş Fin.Kir.
|3,01
|2,03
|-22,02
|İş Girişim
|8,15
|-0,97
|-56,99
|İş GMYO
|2,10
|-2,33
|-17,32
|İş Y. Men. Değ.
|13,32
|-0,37
|-19,75
|İş Yat. Ort.
|2,64
|0,00
|-21,50
|İşbir Holding
|61,00
|-6,73
|13,64
|Işık Plastik
|6,44
|2,22
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,03
|3,00
|-9,65
|İttifak Holding
|1,34
|0,75
|-39,91
|İz Hayvancılık Tarım
|22,20
|-4,23
|23,33
|İzmir Demir Çelik
|2,28
|-0,87
|-31,11
|İzmir Fırça
|6,04
|-2,58
|8,63
|Jantsa Jant Sanayi
|55,10
|-2,82
|32,94
|Kafein Yazılım
|20,22
|-0,88
|-5,25
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|13,43
|2,52
|Kaplamin
|23,24
|-1,11
|-31,24
|Kardemir (A)
|5,40
|-2,17
|-9,24
|Kardemir (B)
|5,43
|-1,81
|3,04
|Kardemir (D)
|6,35
|-0,63
|9,86
|Karel Elektronik
|9,25
|3,93
|37,56
|Karsan Otomotiv
|3,55
|-1,11
|9,23
|Karsu Tekstil
|8,80
|-1,01
|2,92
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|14,90
|-9,70
|Kartonsan
|45,82
|-1,67
|-51,60
|Katmerciler Ekipman
|1,33
|0,00
|-23,22
|Kent Gıda
|188,40
|-2,89
|-47,02
|Kerevitaş Gıda
|4,11
|-0,72
|-37,54
|Kervan Gıda
|12,02
|-1,56
|17,44
|Kervansaray Yat. Holding
|0,80
|9,59
|-36,51
|Kiler GMYO
|1,96
|-2,00
|-21,91
|Kızılbük GYO
|28,00
|3,32
|Klimasan Klima
|10,01
|0,10
|18,63
|Koç Holding
|22,56
|0,71
|10,30
|Konfrut Gıda
|4,54
|9,93
|7,46
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|58,90
|-1,51
|149,58
|Konya Çimento
|801,00
|-1,14
|-29,12
|Koray GMYO
|6,98
|1,16
|56,85
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,22
|0,56
|62,19
|Koza Altın
|94,20
|-0,26
|-2,59
|Koza Madencilik
|14,52
|-0,48
|-6,26
|Körfez GMYO
|5,49
|1,67
|-5,34
|Kristal Kola
|1,34
|0,75
|-56,14
|Kron Telekomünikasyon
|34,36
|0,88
|-6,73
|Kuştur Kuşadası Turizm
|169,90
|-1,79
|8,01
|Kuyas Yatırım
|2,45
|-2,78
|6,52
|Kütahya Porselen
|66,30
|1,22
|31,42
|Kütahya Şeker Fabrikası
|36,32
|-3,71
|Lider Faktoring
|3,35
|0,30
|-1,76
|Link Bilgisayar
|27,80
|-1,70
|-12,01
|Logo Yazılım
|40,26
|-2,38
|29,29
|Lokman Hekim Sağlık
|11,15
|-0,45
|57,09
|Lüks Kadife
|44,86
|-1,41
|56,23
|Makina Takım
|2,80
|-1,41
|-17,89
|Manas Enerji Yönetimi
|16,50
|-0,84
|Margün Enerji
|9,66
|-3,88
|Marka Yatırım Holding
|4,69
|7,08
|-27,06
|Marmaris Altınyunus
|166,80
|-1,01
|50,14
|Marshall
|255,90
|-4,09
|-16,56
|Martı GMYO
|0,96
|-3,03
|-62,41
|Martı Otel
|1,52
|-9,52
|-28,64
|Matriks Bilgi Dağıtım
|32,74
|-1,50
|Mavi Giyim
|66,75
|4,38
|29,34
|Mazhar Zorlu Holding
|31,24
|-1,95
|-0,76
|Meditera Tıbbi Malzeme
|34,88
|-3,22
|Mega Polietilen
|4,93
|-1,20
|-35,64
|Menderes Tekstil
|2,08
|0,00
|-32,69
|Mercan Kimya
|10,13
|1,91
|Merit Turizm
|14,40
|-2,04
|39,00
|Merko Gıda
|4,75
|-1,04
|-45,02
|Metemtur Yatırım
|3,16
|-1,86
|-60,92
|Metro Holding
|1,37
|-1,44
|-34,13
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,61
|-1,51
|-9,69
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,80
|0,00
|-22,75
|Migros Ticaret
|31,96
|0,82
|-25,33
|Milpa
|4,03
|-2,18
|-12,39
|Mistral GMYO
|4,62
|0,65
|-1,91
|MLP Sağlık
|26,30
|-1,57
|32,36
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,90
|1,72
|28,26
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,45
|-1,38
|-45,57
|Mondi Tire Kutsan
|8,15
|0,00
|7,24
|Nasmed Egepol
|5,61
|-1,75
|Naturel Enerji
|33,88
|-1,74
|-4,59
|Naturelgaz
|7,42
|-0,54
|Net Holding
|4,61
|-0,43
|34,40
|Netaş Telekom.
|16,89
|0,84
|-39,85
|Niğbaş Niğde Beton
|7,93
|-3,88
|-84,75
|Nuh Çimento
|34,14
|-3,61
|-28,92
|Nurol GMYO
|11,30
|9,92
|55,01
|Odaş Elektrik
|1,44
|0,70
|-50,74
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|17,07
|-1,56
|Orge Enerji Elektrik
|6,06
|0,66
|31,38
|Orma Orman Mahsulleri
|28,20
|8,46
|91,58
|Osmanlı Menkul
|24,80
|-2,82
|-19,59
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,83
|-1,61
|-21,58
|Otokar
|319,50
|1,08
|5,00
|Oyak Çimento
|6,56
|-0,61
|-25,28
|Oyak Yat. Ort.
|6,65
|-3,20
|-3,65
|Oyak Yatırım Menkul
|30,10
|8,04
|Oylum Sınai Yatırımlar
|7,84
|0,64
|66,45
|Özak GMYO
|4,63
|-0,43
|-9,22
|Özbal Çelik Boru
|13,80
|1,47
|110,69
|Özderici GMYO
|1,53
|0,66
|-31,08
|Özerden Plastik
|7,93
|0,63
|-11,89
|Pamel Elektrik
|50,95
|0,89
|138,98
|Panora GMYO
|6,79
|-4,23
|15,23
|Papilon Savunma
|12,62
|-1,41
|-44,50
|Park Elek.Madencilik
|4,56
|1,56
|-15,08
|Parsan
|27,58
|1,17
|13,50
|Pegasus
|77,15
|1,78
|3,42
|Peker GMYO
|0,95
|0,00
|-59,39
|Penguen Gıda
|3,08
|-2,53
|-39,01
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|178,40
|-0,89
|Pera GMYO
|1,42
|0,00
|-18,94
|Pergamon Dış Ticaret
|22,64
|0,62
|23,52
|Petkim
|6,66
|1,68
|33,73
|Petrokent Turizm
|2.928,60
|1,34
|223,10
|Pınar Et ve Un
|15,82
|-2,94
|-27,71
|Pınar Su
|7,07
|-1,94
|-4,85
|Pınar Süt
|15,78
|-1,56
|-30,02
|Plastikkart
|20,88
|-4,66
|44,50
|Polisan Holding
|2,67
|-0,37
|-30,55
|Politeknik Metal
|319,00
|-2,30
|-21,37
|Prizma Press Matbaacılık
|3,80
|-2,31
|-30,66
|QNB Finans Fin. Kir.
|68,75
|0,00
|-45,13
|QNB Finansbank
|36,28
|0,00
|-48,43
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,24
|-0,24
|Ral Yatırım Holding
|4,51
|-5,45
|1,58
|Ray Sigorta
|9,58
|0,74
|-37,99
|Reysaş GMYO
|2,70
|-1,10
|-16,71
|Reysaş Lojistik
|4,90
|-2,20
|-5,30
|Rhea Girişim
|1,93
|-0,52
|-48,12
|Rodrigo Tekstil
|13,29
|-0,82
|-3,06
|Royal Halı
|3,00
|0,00
|-12,79
|RTA Laboratuvarları
|21,86
|-0,82
|-27,81
|Sabancı Holding
|9,73
|0,52
|-11,75
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,18
|-1,24
|-34,01
|Sanel Mühendislik
|4,97
|0,20
|45,32
|Sanifoam Sünger
|22,56
|-2,59
|65,88
|Sanko Pazarlama
|9,51
|-1,45
|2,61
|Saray Matbaacılık
|4,02
|-0,99
|-54,16
|Sarkuysan
|12,38
|-3,36
|42,34
|Sasa Polyester
|26,48
|-1,05
|76,72
|Say Yenilenebilir Enerji
|21,06
|-2,59
|147,47
|Sekuro Plastik
|20,16
|-1,27
|44,41
|Selçuk Ecza Deposu
|8,27
|-0,96
|-38,43
|Selçuk Gıda
|4,52
|-4,03
|-9,24
|Selva Gıda Sanayi
|8,24
|-1,32
|Senkron Güvenlik
|30,68
|7,65
|16,83
|Serve Film Prodüksiyon
|15,40
|1,32
|-3,75
|Servet GMYO
|76,85
|1,25
|-1,98
|Seyitler Kimya
|20,00
|-8,34
|48,55
|Silverline Endüstri
|5,06
|-0,78
|-41,16
|Sinpaş GMYO
|4,13
|0,00
|-1,20
|Smartiks Yazılım
|5,31
|-0,75
|-40,07
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,46
|-1,84
|-10,92
|Söktaş
|2,93
|1,03
|-9,87
|Sönmez Filament
|37,98
|-0,05
|-45,90
|Sönmez Pamuklu
|13,37
|-0,37
|-44,29
|Sumaş Suni Tahta
|87,50
|0,00
|71,53
|Şeker Fin. Kir.
|4,85
|-1,02
|-24,22
|Şekerbank
|1,00
|2,04
|-33,77
|Şişe Cam
|8,10
|-0,49
|13,14
|Şok Marketler Ticaret
|11,37
|-1,98
|-8,90
|T. Halk Bankası
|4,26
|-0,23
|-23,38
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,00
|-1,69
|-32,39
|T.S.K.B.
|1,21
|0,83
|-30,72
|T.Tuborg
|16,25
|0,00
|-8,35
|Taç Tarım Ürünleri
|24,02
|-1,56
|128,11
|Tat Gıda
|9,12
|-2,77
|-21,12
|TAV Havalimanları
|25,58
|1,19
|20,09
|Taze Kuru Gıda
|189,20
|-0,94
|-12,53
|Tek-Art Turizm
|1,22
|-0,81
|-39,60
|Tekfen Holding
|13,77
|-0,29
|-16,04
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,05
|3,60
|-30,14
|Temapol Polimer Plastik
|14,04
|-1,47
|22,09
|TGS Dış Ticaret
|15,98
|1,33
|25,73
|Tofaş Oto. Fab.
|49,90
|-2,16
|61,43
|Torunlar GMYO
|3,52
|2,03
|-9,74
|Trabzon Liman
|26,54
|-1,99
|-17,37
|Trabzonspor Sportif
|3,12
|-0,32
|27,87
|Trend GMYO
|6,51
|0,31
|-48,21
|TSKB GMYO
|2,77
|-1,42
|-42,61
|Tuğçelik
|13,37
|1,52
|65,47
|Tukaş
|6,66
|-0,75
|-31,27
|Turcas Petrol
|3,60
|-1,10
|-25,77
|Tureks Turizm Taşımacılık
|11,33
|2,81
|Turkcell
|14,87
|-0,93
|-2,79
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,47
|-1,78
|9,95
|Tüpraş
|120,90
|4,22
|11,94
|Türk Hava Yolları
|14,04
|1,23
|8,75
|Türk İlaç Serum
|11,90
|-1,65
|Türk Prysmian Kablo
|17,25
|4,23
|43,01
|Türk Telekom
|7,61
|1,33
|-3,66
|Türk Traktör
|162,00
|-1,88
|-4,91
|Türker Proje Gayrimenkul
|139,60
|1,16
|23,65
|Türkiye Sigorta
|4,85
|-0,61
|-21,50
|Ufuk Yatırım
|18,79
|-1,11
|40,22
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,70
|-0,54
|-12,74
|Ulusoy Elektrik
|50,75
|0,10
|-1,17
|Ulusoy Un Sanayi
|5,33
|-3,96
|4,75
|Umpaş Holding
|1,21
|-1,63
|-53,64
|Uşak Seramik
|1,63
|0,00
|-30,34
|Utopya Turizm
|20,12
|0,95
|-48,14
|Uzertaş Boya
|30,80
|-3,57
|-45,58
|Ülker Bisküvi
|19,09
|-0,37
|-14,46
|Ünlü Yatırım Holding
|5,73
|1,24
|Vakıf Fin. Kir.
|7,50
|-1,70
|120,07
|Vakıf GMYO
|1,47
|0,00
|-38,72
|Vakıf Yat. Ort.
|5,97
|-1,32
|-18,89
|Vakıflar Bankası
|3,24
|-0,31
|-31,21
|Vakko Tekstil
|9,06
|-1,95
|44,58
|Vanet Gıda
|6,38
|-1,54
|-17,46
|VBT Yazılım
|21,00
|4,06
|Verusa Holding
|44,60
|-1,06
|-1,07
|Verusaturk Girisim
|20,24
|-1,36
|55,12
|Vestel
|24,86
|-1,97
|38,55
|Vestel Beyaz Eşya
|47,52
|-1,57
|27,14
|Viking Kağıt
|6,34
|-0,16
|-29,56
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,37
|-0,42
|-20,92
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,44
|-1,55
|-15,89
|Yataş
|13,67
|-0,94
|-5,40
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,23
|-0,62
|-26,59
|Yeni Gimat GMYO
|15,07
|-4,86
|30,00
|Yeo Teknoloji
|81,05
|6,23
|Yeşil GMYO
|0,94
|-1,05
|-31,88
|Yeşil Yapı
|1,09
|-0,91
|-40,76
|Yeşil Yatırım Holding
|2,07
|-1,43
|-51,59
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|9.620,00
|3,89
|-38,33
|Yonga Mobilya
|18,00
|-1,37
|-39,58
|Yükselen Çelik
|5,01
|-0,60
|-4,24
|Yünsa
|16,39
|-2,85
|17,99
|Ziraat GMYO
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,56
|1,30
|-38,32
(Son)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi