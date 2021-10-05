Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 28.301,00 -1,74 -30,12 İş Bankası (C) 5,15 0,00 -24,18 İş Bankası (Kur.) 360.000,00 -5,26 İş Fin.Kir. 3,01 2,03 -22,02 İş Girişim 8,15 -0,97 -56,99 İş GMYO 2,10 -2,33 -17,32 İş Y. Men. Değ. 13,32 -0,37 -19,75 İş Yat. Ort. 2,64 0,00 -21,50 İşbir Holding 61,00 -6,73 13,64 Işık Plastik 6,44 2,22 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,03 3,00 -9,65 İttifak Holding 1,34 0,75 -39,91 İz Hayvancılık Tarım 22,20 -4,23 23,33 İzmir Demir Çelik 2,28 -0,87 -31,11 İzmir Fırça 6,04 -2,58 8,63 Jantsa Jant Sanayi 55,10 -2,82 32,94 Kafein Yazılım 20,22 -0,88 -5,25 Kalekim Kimyevi Maddeler 13,43 2,52 Kaplamin 23,24 -1,11 -31,24 Kardemir (A) 5,40 -2,17 -9,24 Kardemir (B) 5,43 -1,81 3,04 Kardemir (D) 6,35 -0,63 9,86 Karel Elektronik 9,25 3,93 37,56 Karsan Otomotiv 3,55 -1,11 9,23 Karsu Tekstil 8,80 -1,01 2,92 Kartal Yenilenebilir Enerji 14,90 -9,70 Kartonsan 45,82 -1,67 -51,60 Katmerciler Ekipman 1,33 0,00 -23,22 Kent Gıda 188,40 -2,89 -47,02 Kerevitaş Gıda 4,11 -0,72 -37,54 Kervan Gıda 12,02 -1,56 17,44 Kervansaray Yat. Holding 0,80 9,59 -36,51 Kiler GMYO 1,96 -2,00 -21,91 Kızılbük GYO 28,00 3,32 Klimasan Klima 10,01 0,10 18,63 Koç Holding 22,56 0,71 10,30 Konfrut Gıda 4,54 9,93 7,46 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 58,90 -1,51 149,58 Konya Çimento 801,00 -1,14 -29,12 Koray GMYO 6,98 1,16 56,85 Kordsa Teknik Tekstil 25,22 0,56 62,19 Koza Altın 94,20 -0,26 -2,59 Koza Madencilik 14,52 -0,48 -6,26 Körfez GMYO 5,49 1,67 -5,34 Kristal Kola 1,34 0,75 -56,14 Kron Telekomünikasyon 34,36 0,88 -6,73 Kuştur Kuşadası Turizm 169,90 -1,79 8,01 Kuyas Yatırım 2,45 -2,78 6,52 Kütahya Porselen 66,30 1,22 31,42 Kütahya Şeker Fabrikası 36,32 -3,71 Lider Faktoring 3,35 0,30 -1,76 Link Bilgisayar 27,80 -1,70 -12,01 Logo Yazılım 40,26 -2,38 29,29 Lokman Hekim Sağlık 11,15 -0,45 57,09 Lüks Kadife 44,86 -1,41 56,23 Makina Takım 2,80 -1,41 -17,89 Manas Enerji Yönetimi 16,50 -0,84 Margün Enerji 9,66 -3,88 Marka Yatırım Holding 4,69 7,08 -27,06 Marmaris Altınyunus 166,80 -1,01 50,14 Marshall 255,90 -4,09 -16,56 Martı GMYO 0,96 -3,03 -62,41 Martı Otel 1,52 -9,52 -28,64 Matriks Bilgi Dağıtım 32,74 -1,50 Mavi Giyim 66,75 4,38 29,34 Mazhar Zorlu Holding 31,24 -1,95 -0,76 Meditera Tıbbi Malzeme 34,88 -3,22 Mega Polietilen 4,93 -1,20 -35,64 Menderes Tekstil 2,08 0,00 -32,69 Mercan Kimya 10,13 1,91 Merit Turizm 14,40 -2,04 39,00 Merko Gıda 4,75 -1,04 -45,02 Metemtur Yatırım 3,16 -1,86 -60,92 Metro Holding 1,37 -1,44 -34,13 Metro Petrol ve Tesisleri 2,61 -1,51 -9,69 Metro Yatırım Ortaklığı 1,80 0,00 -22,75 Migros Ticaret 31,96 0,82 -25,33 Milpa 4,03 -2,18 -12,39 Mistral GMYO 4,62 0,65 -1,91 MLP Sağlık 26,30 -1,57 32,36 MMC San. ve Tic. Yat. 5,90 1,72 28,26 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,45 -1,38 -45,57 Mondi Tire Kutsan 8,15 0,00 7,24 Nasmed Egepol 5,61 -1,75 Naturel Enerji 33,88 -1,74 -4,59 Naturelgaz 7,42 -0,54 Net Holding 4,61 -0,43 34,40 Netaş Telekom. 16,89 0,84 -39,85 Niğbaş Niğde Beton 7,93 -3,88 -84,75 Nuh Çimento 34,14 -3,61 -28,92 Nurol GMYO 11,30 9,92 55,01 Odaş Elektrik 1,44 0,70 -50,74 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 17,07 -1,56 Orge Enerji Elektrik 6,06 0,66 31,38 Orma Orman Mahsulleri 28,20 8,46 91,58 Osmanlı Menkul 24,80 -2,82 -19,59 Ostim Endüstriyel Yat 1,83 -1,61 -21,58 Otokar 319,50 1,08 5,00 Oyak Çimento 6,56 -0,61 -25,28 Oyak Yat. Ort. 6,65 -3,20 -3,65 Oyak Yatırım Menkul 30,10 8,04 Oylum Sınai Yatırımlar 7,84 0,64 66,45 Özak GMYO 4,63 -0,43 -9,22 Özbal Çelik Boru 13,80 1,47 110,69 Özderici GMYO 1,53 0,66 -31,08 Özerden Plastik 7,93 0,63 -11,89 Pamel Elektrik 50,95 0,89 138,98 Panora GMYO 6,79 -4,23 15,23 Papilon Savunma 12,62 -1,41 -44,50 Park Elek.Madencilik 4,56 1,56 -15,08 Parsan 27,58 1,17 13,50 Pegasus 77,15 1,78 3,42 Peker GMYO 0,95 0,00 -59,39 Penguen Gıda 3,08 -2,53 -39,01 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 178,40 -0,89 Pera GMYO 1,42 0,00 -18,94 Pergamon Dış Ticaret 22,64 0,62 23,52 Petkim 6,66 1,68 33,73 Petrokent Turizm 2.928,60 1,34 223,10 Pınar Et ve Un 15,82 -2,94 -27,71 Pınar Su 7,07 -1,94 -4,85 Pınar Süt 15,78 -1,56 -30,02 Plastikkart 20,88 -4,66 44,50 Polisan Holding 2,67 -0,37 -30,55 Politeknik Metal 319,00 -2,30 -21,37 Prizma Press Matbaacılık 3,80 -2,31 -30,66 QNB Finans Fin. Kir. 68,75 0,00 -45,13 QNB Finansbank 36,28 0,00 -48,43 QUA Granite Hayal Yapı 12,24 -0,24 Ral Yatırım Holding 4,51 -5,45 1,58 Ray Sigorta 9,58 0,74 -37,99 Reysaş GMYO 2,70 -1,10 -16,71 Reysaş Lojistik 4,90 -2,20 -5,30 Rhea Girişim 1,93 -0,52 -48,12 Rodrigo Tekstil 13,29 -0,82 -3,06 Royal Halı 3,00 0,00 -12,79 RTA Laboratuvarları 21,86 -0,82 -27,81 Sabancı Holding 9,73 0,52 -11,75 Safkar Ege Soğutmacılık 7,18 -1,24 -34,01 Sanel Mühendislik 4,97 0,20 45,32 Sanifoam Sünger 22,56 -2,59 65,88 Sanko Pazarlama 9,51 -1,45 2,61 Saray Matbaacılık 4,02 -0,99 -54,16 Sarkuysan 12,38 -3,36 42,34 Sasa Polyester 26,48 -1,05 76,72 Say Yenilenebilir Enerji 21,06 -2,59 147,47 Sekuro Plastik 20,16 -1,27 44,41 Selçuk Ecza Deposu 8,27 -0,96 -38,43 Selçuk Gıda 4,52 -4,03 -9,24 Selva Gıda Sanayi 8,24 -1,32 Senkron Güvenlik 30,68 7,65 16,83 Serve Film Prodüksiyon 15,40 1,32 -3,75 Servet GMYO 76,85 1,25 -1,98 Seyitler Kimya 20,00 -8,34 48,55 Silverline Endüstri 5,06 -0,78 -41,16 Sinpaş GMYO 4,13 0,00 -1,20 Smartiks Yazılım 5,31 -0,75 -40,07 Sodaş Sodyum Sanayii 23,46 -1,84 -10,92 Söktaş 2,93 1,03 -9,87 Sönmez Filament 37,98 -0,05 -45,90 Sönmez Pamuklu 13,37 -0,37 -44,29 Sumaş Suni Tahta 87,50 0,00 71,53 Şeker Fin. Kir. 4,85 -1,02 -24,22 Şekerbank 1,00 2,04 -33,77 Şişe Cam 8,10 -0,49 13,14 Şok Marketler Ticaret 11,37 -1,98 -8,90 T. Halk Bankası 4,26 -0,23 -23,38 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,00 -1,69 -32,39 T.S.K.B. 1,21 0,83 -30,72 T.Tuborg 16,25 0,00 -8,35 Taç Tarım Ürünleri 24,02 -1,56 128,11 Tat Gıda 9,12 -2,77 -21,12 TAV Havalimanları 25,58 1,19 20,09 Taze Kuru Gıda 189,20 -0,94 -12,53 Tek-Art Turizm 1,22 -0,81 -39,60 Tekfen Holding 13,77 -0,29 -16,04 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,05 3,60 -30,14 Temapol Polimer Plastik 14,04 -1,47 22,09 TGS Dış Ticaret 15,98 1,33 25,73 Tofaş Oto. Fab. 49,90 -2,16 61,43 Torunlar GMYO 3,52 2,03 -9,74 Trabzon Liman 26,54 -1,99 -17,37 Trabzonspor Sportif 3,12 -0,32 27,87 Trend GMYO 6,51 0,31 -48,21 TSKB GMYO 2,77 -1,42 -42,61 Tuğçelik 13,37 1,52 65,47 Tukaş 6,66 -0,75 -31,27 Turcas Petrol 3,60 -1,10 -25,77 Tureks Turizm Taşımacılık 11,33 2,81 Turkcell 14,87 -0,93 -2,79 Tümosan Motor ve Traktör 15,47 -1,78 9,95 Tüpraş 120,90 4,22 11,94 Türk Hava Yolları 14,04 1,23 8,75 Türk İlaç Serum 11,90 -1,65 Türk Prysmian Kablo 17,25 4,23 43,01 Türk Telekom 7,61 1,33 -3,66 Türk Traktör 162,00 -1,88 -4,91 Türker Proje Gayrimenkul 139,60 1,16 23,65 Türkiye Sigorta 4,85 -0,61 -21,50 Ufuk Yatırım 18,79 -1,11 40,22 Ulaşlar Turizm Yat. 3,70 -0,54 -12,74 Ulusoy Elektrik 50,75 0,10 -1,17 Ulusoy Un Sanayi 5,33 -3,96 4,75 Umpaş Holding 1,21 -1,63 -53,64 Uşak Seramik 1,63 0,00 -30,34 Utopya Turizm 20,12 0,95 -48,14 Uzertaş Boya 30,80 -3,57 -45,58 Ülker Bisküvi 19,09 -0,37 -14,46 Ünlü Yatırım Holding 5,73 1,24 Vakıf Fin. Kir. 7,50 -1,70 120,07 Vakıf GMYO 1,47 0,00 -38,72 Vakıf Yat. Ort. 5,97 -1,32 -18,89 Vakıflar Bankası 3,24 -0,31 -31,21 Vakko Tekstil 9,06 -1,95 44,58 Vanet Gıda 6,38 -1,54 -17,46 VBT Yazılım 21,00 4,06 Verusa Holding 44,60 -1,06 -1,07 Verusaturk Girisim 20,24 -1,36 55,12 Vestel 24,86 -1,97 38,55 Vestel Beyaz Eşya 47,52 -1,57 27,14 Viking Kağıt 6,34 -0,16 -29,56 Yapı ve Kredi Bank. 2,37 -0,42 -20,92 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,44 -1,55 -15,89 Yataş 13,67 -0,94 -5,40 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,23 -0,62 -26,59 Yeni Gimat GMYO 15,07 -4,86 30,00 Yeo Teknoloji 81,05 6,23 Yeşil GMYO 0,94 -1,05 -31,88 Yeşil Yapı 1,09 -0,91 -40,76 Yeşil Yatırım Holding 2,07 -1,43 -51,59 Yibitaş İnşaat Malzeme 9.620,00 3,89 -38,33 Yonga Mobilya 18,00 -1,37 -39,58 Yükselen Çelik 5,01 -0,60 -4,24 Yünsa 16,39 -2,85 17,99 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,56 1,30 -38,32 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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