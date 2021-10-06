Üye Girişi
Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

06.10.2021 18:41
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)28.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)28.301,000,00-30,12
İş Bankası (C)5,13-0,39-24,48
İş Bankası (Kur.)360.000,00

-5,26
İş Fin.Kir.2,95-1,99-23,58
İş Girişim8,01-1,72-57,73
İş GMYO2,100,00-17,32
İş Y. Men. Değ.13,19-0,98-20,53
İş Yat. Ort.2,60-1,52-22,69
İşbir Holding57,35-5,986,84
Işık Plastik6,43-0,16

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,98-4,85-14,04
İttifak Holding1,30-2,99-41,70
İz Hayvancılık Tarım22,481,2624,89
İzmir Demir Çelik2,25-1,32-32,02
İzmir Fırça5,91-2,156,29
Jantsa Jant Sanayi53,65-2,6329,44
Kafein Yazılım19,46-3,76-8,81
Kalekim Kimyevi Maddeler13,28-1,12

Kaplamin22,80-1,89-32,54
Kardemir (A)5,26-2,59-11,60
Kardemir (B)5,26-3,13-0,19
Kardemir (D)6,11-3,785,71
Karel Elektronik8,97-3,0333,40
Karsan Otomotiv3,50-1,417,69
Karsu Tekstil8,61-2,160,70
Kartal Yenilenebilir Enerji14,61-1,95

Kartonsan44,58-2,71-52,91
Katmerciler Ekipman1,29-3,01-25,53
Kent Gıda185,40-1,59-47,86
Kerevitaş Gıda4,03-1,95-38,75
Kervan Gıda11,70-2,6614,31
Kervansaray Yat. Holding0,8810,00-30,16
Kiler GMYO1,92-2,04-23,51
Kızılbük GYO28,240,86

Klimasan Klima9,70-3,1014,96
Koç Holding21,86-3,106,88
Konfrut Gıda4,999,9118,11
Kontrolmatik Teknoloji Enerji60,452,63156,14
Konya Çimento782,50-2,31-30,75
Koray GMYO6,87-1,5854,38
Kordsa Teknik Tekstil24,00-4,8454,34
Koza Altın93,30-0,96-3,52
Koza Madencilik14,48-0,28-6,52
Körfez GMYO5,44-0,91-6,21
Kristal Kola1,30-2,99-57,45
Kron Telekomünikasyon34,10-0,76-7,44
Kuştur Kuşadası Turizm168,60-0,777,18
Kuyas Yatırım2,39-2,453,91
Kütahya Porselen68,653,5436,08
Kütahya Şeker Fabrikası39,949,97

Lider Faktoring3,411,790,00
Link Bilgisayar27,08-2,59-14,29
Logo Yazılım39,60-1,6427,17
Lokman Hekim Sağlık11,190,3657,66
Lüks Kadife44,32-1,2054,35
Makina Takım2,74-2,14-19,65
Manas Enerji Yönetimi15,97-3,21

Margün Enerji9,05-6,31

Marka Yatırım Holding4,42-5,76-31,26
Marmaris Altınyunus162,50-2,5846,26
Marshall255,00-0,35-16,86
Martı GMYO0,91-5,21-64,36
Martı Otel1,41-7,24-33,80
Matriks Bilgi Dağıtım31,66-3,30

Mavi Giyim67,501,1230,79
Mazhar Zorlu Holding32,463,913,11
Meditera Tıbbi Malzeme33,92-2,75

Mega Polietilen4,82-2,23-37,08
Menderes Tekstil2,01-3,37-34,95
Mercan Kimya10,382,47

Merit Turizm15,8410,0052,91
Merko Gıda4,68-1,47-45,83
Metemtur Yatırım3,07-2,85-62,03
Metro Holding1,34-2,19-35,58
Metro Petrol ve Tesisleri2,50-4,21-13,49
Metro Yatırım Ortaklığı1,76-2,22-24,46
Migros Ticaret31,38-1,81-26,68
Milpa3,91-2,98-15,00
Mistral GMYO4,54-1,73-3,61
MLP Sağlık26,26-0,1532,16
MMC San. ve Tic. Yat.6,052,5431,52
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,44-0,16-45,65
Mondi Tire Kutsan7,90-3,073,95
Nasmed Egepol5,41-3,57

Naturel Enerji32,88-2,95-7,40
Naturelgaz7,27-2,02

Net Holding4,41-4,3428,57
Netaş Telekom.16,34-3,26-41,81
Niğbaş Niğde Beton7,77-2,02-85,06
Nuh Çimento33,58-1,64-30,08
Nurol GMYO12,4310,0070,51
Odaş Elektrik1,42-1,39-51,43
Orçay Ortaköy Çay Sanayi17,251,05

Orge Enerji Elektrik5,93-2,1528,56
Orma Orman Mahsulleri27,50-2,4886,82
Osmanlı Menkul24,62-0,73-20,17
Ostim Endüstriyel Yat1,77-3,28-24,16
Otokar306,90-3,940,86
Oyak Çimento6,45-1,68-26,54
Oyak Yat. Ort.6,59-0,90-4,52
Oyak Yatırım Menkul28,78-4,39

Oylum Sınai Yatırımlar7,66-2,3062,63
Özak GMYO4,49-3,02-11,96
Özbal Çelik Boru15,109,42130,53
Özderici GMYO1,530,00-31,08
Özerden Plastik7,80-1,64-13,33
Pamel Elektrik53,304,61150,00
Panora GMYO6,48-4,2110,38
Papilon Savunma12,22-3,17-46,26
Park Elek.Madencilik4,43-2,85-17,50
Parsan26,60-3,559,47
Pegasus74,75-3,110,20
Peker GMYO0,92-3,16-60,67
Penguen Gıda3,245,19-35,84
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım178,00-0,22

Pera GMYO1,38-2,82-21,22
Pergamon Dış Ticaret22,06-2,5620,36
Petkim6,10-8,4122,49
Petrokent Turizm3.079,705,16239,77
Pınar Et ve Un15,77-0,32-27,94
Pınar Su7,070,00-4,85
Pınar Süt15,48-1,90-31,35
Plastikkart20,62-1,2542,70
Polisan Holding2,62-1,87-31,85
Politeknik Metal320,000,31-21,13
Prizma Press Matbaacılık3,71-2,37-32,30
QNB Finans Fin. Kir.66,70-2,98-46,77
QNB Finansbank35,30-2,70-49,82
QUA Granite Hayal Yapı11,96-2,29

Ral Yatırım Holding4,18-7,32-5,86
Ray Sigorta9,48-1,04-38,64
Reysaş GMYO2,66-1,48-17,95
Reysaş Lojistik4,76-2,86-8,00
Rhea Girişim1,91-1,04-48,66
Rodrigo Tekstil13,04-1,88-4,89
Royal Halı3,000,00-12,79
RTA Laboratuvarları21,68-0,82-28,40
Sabancı Holding9,59-1,44-13,02
Safkar Ege Soğutmacılık7,210,42-33,73
Sanel Mühendislik4,990,4045,91
Sanifoam Sünger21,88-3,0160,88
Sanko Pazarlama9,31-2,100,46
Saray Matbaacılık3,97-1,24-54,73
Sarkuysan12,15-1,8639,70
Sasa Polyester26,500,0876,85
Say Yenilenebilir Enerji21,321,23150,53
Sekuro Plastik20,200,2044,70
Selçuk Ecza Deposu8,06-2,54-39,99
Selçuk Gıda4,44-1,77-10,84
Selva Gıda Sanayi8,240,00

Senkron Güvenlik31,001,0418,05
Serve Film Prodüksiyon14,80-3,90-7,50
Servet GMYO76,15-0,91-2,87
Seyitler Kimya18,00-10,0033,70
Silverline Endüstri4,94-2,37-42,56
Sinpaş GMYO4,09-0,97-2,15
Smartiks Yazılım5,24-1,32-40,86
Sodaş Sodyum Sanayii21,92-6,56-16,77
Söktaş2,80-4,44-13,87
Sönmez Filament38,000,05-45,87
Sönmez Pamuklu13,450,60-43,96
Sumaş Suni Tahta87,30-0,2371,14
Şeker Fin. Kir.4,77-1,65-25,47
Şekerbank0,98-2,00-35,10
Şişe Cam7,91-2,3510,48
Şok Marketler Ticaret10,98-3,43-12,02
T. Halk Bankası4,20-1,41-24,46
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,48-2,48-34,06
T.S.K.B.1,19-1,65-31,86
T.Tuborg15,96-1,78-9,99
Taç Tarım Ürünleri23,94-0,33127,35
Tat Gıda8,84-3,07-23,54
TAV Havalimanları25,08-1,9517,75
Taze Kuru Gıda191,000,95-11,70
Tek-Art Turizm1,18-3,28-41,58
Tekfen Holding13,54-1,67-17,44
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,03-0,33-30,37
Temapol Polimer Plastik13,64-2,8518,61
TGS Dış Ticaret15,80-1,1324,31
Tofaş Oto. Fab.50,000,2061,75
Torunlar GMYO3,41-3,12-12,56
Trabzon Liman26,12-1,58-18,68
Trabzonspor Sportif3,10-0,6427,05
Trend GMYO6,39-1,84-49,16
TSKB GMYO2,852,89-40,95
Tuğçelik13,20-1,2763,37
Tukaş6,741,20-30,44
Turcas Petrol3,57-0,83-26,39
Tureks Turizm Taşımacılık11,713,35

Turkcell14,85-0,13-2,92
Tümosan Motor ve Traktör15,00-3,046,61
Tüpraş119,00-1,5710,19
Türk Hava Yolları13,71-2,356,20
Türk İlaç Serum11,85-0,42

Türk Prysmian Kablo18,406,6752,54
Türk Telekom7,43-2,37-5,94
Türk Traktör156,00-3,70-8,43
Türker Proje Gayrimenkul135,00-3,3019,57
Türkiye Sigorta4,71-2,89-23,76
Ufuk Yatırım17,98-4,3134,18
Ulaşlar Turizm Yat.3,68-0,54-13,21
Ulusoy Elektrik50,70-0,10-1,27
Ulusoy Un Sanayi5,31-0,384,35
Umpaş Holding1,210,00-53,64
Uşak Seramik1,57-3,68-32,91
Utopya Turizm19,50-3,08-49,74
Uzertaş Boya30,00-2,60-47,00
Ülker Bisküvi19,100,05-14,42
Ünlü Yatırım Holding6,309,95

Vakıf Fin. Kir.7,32-2,40114,79
Vakıf GMYO1,46-0,68-39,14
Vakıf Yat. Ort.5,90-1,17-19,84
Vakıflar Bankası3,22-0,62-31,63
Vakko Tekstil8,88-1,9941,71
Vanet Gıda6,20-2,82-19,79
VBT Yazılım20,40-2,86

Verusa Holding45,000,90-0,18
Verusaturk Girisim19,93-1,5352,74
Vestel24,66-0,8037,44
Vestel Beyaz Eşya46,30-2,5723,87
Viking Kağıt6,19-2,37-31,22
Yapı ve Kredi Bank.2,36-0,42-21,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,02-1,38-17,05
Yataş13,27-0,87-6,22
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,13-3,10-28,86
Yeni Gimat GMYO15,120,3330,43
Yeo Teknoloji83,002,41

Yeşil GMYO0,91-3,19-34,06
Yeşil Yapı1,07-1,83-41,85
Yeşil Yatırım Holding2,04-1,45-52,29
Yibitaş İnşaat Malzeme9.892,102,83-36,59
Yonga Mobilya18,181,00-38,97
Yükselen Çelik4,94-1,40-5,58
Yünsa16,00-2,3815,18
Ziraat GMYO1,600,63

Zorlu Enerji1,51-3,21-40,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Erdoğan'ın 18:21 Erdoğan'ın "HDP, Akşener'i veto etti" sözlerinin ardından İYİ Partili Çelik'ten Haberler.com'a özel açıklama: Kuru bir siyasal manevra Koronavirüs hastası çift, 3 gün arayla hayatlarını kaybetti 18:18 Koronavirüs hastası çift, 3 gün arayla hayatlarını kaybetti Lise öğrencisi üniforma alamadığı için okula alınmadı, MEB inceleme başlattı 17:56 Lise öğrencisi üniforma alamadığı için okula alınmadı, MEB inceleme başlattı
Merdivenden düşerek öldüğü öne sürülmüştü! Asıl gerçek kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı 17:39 Merdivenden düşerek öldüğü öne sürülmüştü! Asıl gerçek kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak 17:00 Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak Saadet Partisi'ni yasa boğan ölüm! Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay lüks aracında başına dayadığı silahla intihar etti 15:53 Saadet Partisi'ni yasa boğan ölüm! Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay lüks aracında başına dayadığı silahla intihar etti
Rezidansın 8. katından çıplak şekilde düşmüştü! Şeyda'nın ölmeden önceki son görüntüleri gün yüzüne çıktı 15:34 Rezidansın 8. katından çıplak şekilde düşmüştü! Şeyda'nın ölmeden önceki son görüntüleri gün yüzüne çıktı Deniz Akkaya ve Mehmet Ali Erbil canlı yayında birbirine girdi: Sana belden aşağı çok iyi vururum 14:47 Deniz Akkaya ve Mehmet Ali Erbil canlı yayında birbirine girdi: Sana belden aşağı çok iyi vururum

Son Dakika Haberleri
18:32 Damadını öldüren kayınpeder suçlamaları kabul etmedi: Kavga sırasında bıçağa çarptı
18:21 Erdoğan'ın "HDP, Akşener'i veto etti" sözlerinin ardından İYİ Partili Çelik'ten Haberler.com'a özel açıklama: Kuru bir siyasal manevra
18:19 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 6 Ekim 2021
17:59 Sarı-lacivertli takımda hasretle beklenen futbolcular sakatlıktan dönüyor! İşte forma giyecekleri tarih
17:57 AK Parti, İBB'nin Büyükada İskelesi'deki tahliye kararına yorum yaptı : Hukuka aykırı
17:53 74 yaşındaki adam, 96 yaşındaki annesini, başına taşla vurarak öldürdü
17:38 Merdivenden düşerek öldüğü öne sürülmüştü! Asıl gerçek kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı
17:21 Son dakika! Uçuşa geçen Bitcoin, 55 bin dolar sınırına dayandı
17:20 Önemli toplantı sonrası başkan Ağaoğlu fena patladı! Kulüpler Birliği, MHK için harekete geçiyor
17:02 Mobilya devi IKEA, Türkiye'de bulunan üretim kapasitesini genişletiyor
Damadını öldüren kayınpeder suçlamaları kabul etmedi: Kavga sırasında bıçağa çarptı Damadını öldüren kayınpeder suçlamaları kabul etmedi: Kavga sırasında bıçağa çarptı         
18:33
Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 6 Ekim 2021 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 6 Ekim 2021         
18:20
AK Parti, İBB'nin Büyükada İskelesi'deki tahliye kararına yorum yaptı : Hukuka aykırı AK Parti, İBB'nin Büyükada İskelesi'deki tahliye kararına yorum yaptı : Hukuka aykırı         
17:57
74 yaşındaki adam, 96 yaşındaki annesini, başına taşla vurarak öldürdü 74 yaşındaki adam, 96 yaşındaki annesini, başına taşla vurarak öldürdü         
17:54
Mehmet Ali Erbil hakkında suç duyurusunda bulunan Ece Ronay'dan gündem olacak iddia: Asistanı 50 bin lira teklif etti Mehmet Ali Erbil hakkında suç duyurusunda bulunan Ece Ronay'dan gündem olacak iddia: Asistanı 50 bin lira teklif etti         
17:12
Son dakika: Tiryakilere bir kötü haber daha geldi! Bir grup daha sigaraya zam yaptı, işte güncel fiyatlar Son dakika: Tiryakilere bir kötü haber daha geldi! Bir grup daha sigaraya zam yaptı, işte güncel fiyatlar         
16:28
Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı         
15:51
Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi         
15:33
CHP liderinden Erdoğan'ın CHP liderinden Erdoğan'ın "Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmek Kılıçdaroğlu'nun isteği mi?" sorusuna jet cevap         
14:42
Kayalıklara kocası tarafından atıldığı iddia edilen kadının şüpheli ölümünü, kriminal inceleme raporu aydınlatacak Kayalıklara kocası tarafından atıldığı iddia edilen kadının şüpheli ölümünü, kriminal inceleme raporu aydınlatacak         
14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti         
14:13
Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın         
11:15
Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı         
11:12
BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor         
10:44
Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor         
10:09
Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı         
10:07
Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm         
21:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2021 18:46:12. #1.11#
SON DAKİKA: Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement